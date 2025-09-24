"Камбаните" станаха символ на Младост", а Лъвов мост - на "Банишора"

През последните месеци над 20 000 граждани се включиха в онлайн кампанията “Символът на квартала” на #soСофия и гласуваха за най-отличителна емблема на 12 столични квартала.

В гражданския вот на www.sosofia.com за този един символ, който жителите на 12-те квартала припознават като най-характерен за тяхната общност, най-активно гласуваха в „Красно село“, „Надежда” и „Дружба”. Почти единодушен избор на победител са излъчили жителите на „Младост”, „Лозенец” и „Овча купел”, а най-интригуващата бе надпреварата в „Гео Милев” и „Красно село“, където няколко гласа деляха първите финалисти. Резултатите бяха представени на Деня на София със специална изложба на студенти от специалност "Плакат и визуална комуникация" от НХА, вдъхновени от номинираните символи, специален нов сувенир и туристическа карта.

Сред фаворитите бяха избрани както отличителни забележителности от културното наследство, така и някои неочаквани обекти, познати от градския хумор и легенди. Така например тунелът, известен в градския жаргон като “Ускорителя”, беше избран за символ на най-големия столичен квартал ж.к. „Люлин”, а „Камбаните”, които реално не попадат в района, станаха символ на „Младост”. Далеч по-очаквано Минералната баня беше избрана за „Овча купел”, а Езерото стана символ на „Дружба”. В “Княжево” най-много хора гласуваха за обръщалото на трамвай 5, а Зала „Универсиада” беше отличена като емблема на ж.к. „Гео Милев”. Жителите на “Банишора” избраха Лъвов мост, а Слънчевият часовник в Северен парк беше определен за емблема на за ж.к. „Надежда”. Графитите бяха избрани от гражданите в ж.к. „Хаджи Димитър”, „Кръгът” в Южен парк - от ж.к. „Иван Вазов”, Спирка „Вишнева” - за кв. „Лозенец”, а пазар „Красно село” стана символ на едноименния квартал според участниците в кампанията.

Събитието по повод официалното представяне на победителите в кампанията “Символът на квартала” беше и премиерна изложба на студентите от бакалавърска и магистърска степен на специалност “Плакат и визуална комуникация” към Национална художествена академия. Младите артисти Зорница Йовева, Димитър Иванов, Полина Георгиева, Виктория Гигова, Виктор Петров, Ивена-Никол Николова, под ръководството на доц. д-р Ненко Атанасов представиха вдъхновението зад избрани от 36-те номирани символи. Пътуващата изложба може да бъде разгледана пред ОКИ „Красно село“ до края на септември, а след това ще посети и други столични райони.

Избраните от гражданите софийски квартални символи оживяха и като дизайнерски сувенир от екипа на #soSofia - книжка-магнит със снимки и кратка история на обектите. 36-те номирани символи пък са част от най-новия тематичен туристически маршрут в печатна карта, създадена с в партньорство с Visit Sofia. Картата ще бъде полезен и интересен пътеводител както за чужденците, извеждайки ги извън центъра, така и алтернатива за разходка и опознаване на скритите градски съкровища на столицата.

Финалът на културната инициатива „Символът на квартала“ се реализира в навечерието на празника на София и 10-ти рожден ден на платформата #soSofia. Проектът цели да подкрепи чувството за местна идентичност на гражданите в различните градски райони, като създаде платформа за дискусия, участие и сплотяване около общи истории. Инициативата се реализира с подкрепата на Програма Култура на Столична община, в партньорство с Visit Sofia, Националната художествена академия и Общински културен институт „Красно село“.

#soСофия е независима платформа за най-интересното и характерното в града. Разказва историите, които правят София отличителна, и предоставя грижливо подбрани препоръки за най-характерните и интересни места, истории и неща в града на български и английски на https://sosofia.com/. #soSofia говори на езика на града и произвежда и разпространява сувенири, вдъхновени от детайлите в градската среда и многото лица на София. Зад #soСофия стоят хора, обединени от любовта към шареният облик на града, неговите жители и все по-многобройните посетители от всички точки на света. Всеки може да се включи в разговора за символите на града с хаштаг #soSofia в социалните мрежи