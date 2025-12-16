Медия без
Съдът изненадващо пусна от ареста шефа на Пето РПУ в София

Прокуратурата обяви, че ще обжалва решението на магистратите

Днес, 20:30
БНР
Пламен Максимов в съда

Ловешкият окръжен съд освободи под домашен арест с електронна гривна началника на 5-о Районно управление на МВР в София Пламен Максимов, който е обвинен за участие в организирана престъпна група заедно с още 6 души, предава БНР. 

Прокуратурата обяви, че ще обжалва домашния арест на Максимов. 

По-рано през деня във вторник съдът остави в ареста смятания за ръководител на групата Росен Кръстев - Стъкларя.

Под парична гаранция бе освободен един от задържаните полицаи от 5-то Районно управление на МВР - Милена Ботева. 

В съда ще мине и гледането на мярката на друг от задържаните общо трима полицаи при акцията в същото районно управление Юлиян Бързашки.

В понеделник прокуратурата, ГДБОП и Вътрешна сигурност на МВР дадоха пресконференция, на която обявиха, че трима служители на МВР, сред които и шефът на централното Пето РПУ в София, са арестувани като част от организирана престъпна група (ОПГ), която е извършвала тежки умишлени престъпления, включително палеж, подкупи и наркоразпространение. На брифинга бяха  окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов, комисар Петър Петров, заместник-директор на “Вътрешна сигурност”-МВР, и директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Другите двама от МВР са служители от Пето РПУ - мъж с 13 години опит и жена с 5 години работа в системата. Един от служителите на МВР е и един от ръководителите на ОПГ, обяви прокурор Вълков, но отказа да каже кой точно от полицаите е бил на върха. 

Прокурорът разказа, че преди 5 месеца е тръгнало досъдебно производство за тежко криминално престъпление в Ловешка област. Ставало въпрос за умишлен палеж на административна сграда, при който е изгоряла и кола. След това започнало и разплитането на мрежата и установяване на организираната престъпна група. Така се стигнало и до участието на столични полицаи в групата. Започнало е разследване, по което са работили ГДБОП и Вътрешна сигурност на МВР. 

Групата е действала от около година и половина в София и Ловеч. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро, обявиха от прокуратурата. 

