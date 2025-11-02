МВР e росна китка от пенсионери, инвалиди, роднини, разследвани

Митов скрийншот видео Ютуб Обграденият от главния секретар на МВР и от шефа на полицията вътрешен министър обяснява, че ще има оптимизация във ведомството

„Оптимизации винаги има и ще има, но не трябва да се оголи капацитетът, защото после ще започнат да питат къде е полицията, къде е пожарната, къде е жандармерията“. Това каза преди няколко дни по повод празника на полицията вътрешният министър Даниел Митов.

Той обяви, че през последните 15 години съставът на министерството е намален с около 12 хиляди души, докато обемът от отговорности не е намалял. После подчерта, че често се спекулирало с твърдението, че България има „твърде много полицаи на глава от населението“, но подобни позиции идвали от хора, които „нямат ясна представа за структурата и функциите на МВР“.

Всичко това може да означава, че

вътрешният министър или жестоко се е объркал за мястото, на което е,

или че просто е пропуснал да забележи, че "царят отдавна е гол" и че самият той започва все повече да изглежда като кукла на конци.

Сегашните изявления на Митов дойдоха само дни след като той се размина по чудо с уволнение като вътрешен министър, като цялата ситуация сочи, че спасението му не е дошло от Бойко Борисов, а от Делян Пеевски и неговия настоящ депутат и бивш шеф на МВР Калин Стоянов, чиито хора се разполагат по всички ключови позиции в центъра и по места.

Да говориш как не трябва да се оголва министерството, след като то се оказва

китка от пенсионери, инвалиди, проверявани от вътрешна сигурност, роднини,

е наистина липса на политическа интуиция и на личностна преценка.

Що за министър си, ако не чуваш истините за ръководеното от теб ведомство, които се говорят седмици наред. Бившият министър на вътрешните работи Веселин Вучков имаше смелостта да бръкне директно в раната и да разкаже за действително драстични проблеми във ведомството. В няколко интервюта той разкри, че в МВР има 4833-ма служители с ТЕЛК решения за нетрудоспособност, включително и от първа категория труд - полицаи и пожарникари. "Това е 10% от целия личен състав на вътрешното министерство. Трябва да се прогласи абсолютна несъвместимост между заемането на позиция пожарникар и полицай и ТЕЛК решение за нетрудоспособност. Има немалко полицаи, които взимат полицейска заплата, имат и пенсия, и в същото време имат и ТЕЛК", каза той и

предупреди за тежка кадрова криза в системата на МВР.

Пак Вучков разкри и данни за това как в МВР всъщност има формално прилагане на нормативите за физическа годност. Макар изискванията за ежегодни изпити да са заложени в регламентите на МВР, те реално не се спазват. „Абсурдно е да се виждат дебели полицаи и пожарникари – това означава, че не покриват нормативите, които никога не са отменяни“, казва бившият МВР шеф. Той обяви официални данни, че полицаи и пожарникари са 29 000 от общата щатна численост от 52 000 служители. Само за миналата година от тези полицаи и пожарникари 1671 са излезли в болничен точно за датата на изпита за физическа подготовка, 322-ма са се явили, но не са го издържали, а 605-има изобщо не са се явили. Или иначе казано поне 2600 служители не са взели изпита без това да има последствия, по закон провал на физически тест би трябвало да означава несъвместимост със заеманата длъжност.

В МВР продължават да работят пенсионери и в момента там има 6658

такива. От тях пък 4779 са действащи полицаи и пожарникари. Броят им се е увеличил с над 650 души само за осем месеца. Те получават пенсия над 2000 лв. и заплата между 3000 и 6000 лв., а при пенсиониране вземат 20 заплати наведнъж. Законът дори ги защитава от освобождаване до 60-годишна възраст.

И ако някой си мисли, че само това са проблемите - лъже се. Защото освен близо 5000 служители с ТЕЛК, които на практика не може да бъдат уволнени по какъвто и да е начин, освен близо 7000 пенсионери и поне 2500 физически негодни, има и поне 1500 проверявани от Вътрешна сигурност по различни сигнали.

Изобщо да не говорим и за

проблема с шуробаджанащината

„В сърцето на системата – в самото МВР, корупцията и шуробаджанащината така са се усвоили, че изглеждат по-скоро правило, отколкото изключение“, обяви наскоро депутатът от МЕЧ Николай Радулов. Той беше депутат и от ИТН, беше секретар на МВР, експерт по национална сигурност и преподавател. Работил е дълги години в системата на вътрешното министерство и я познава.

Той твърди, че в момента цели фамилии работят в МВР. "На единия етаж е синът, на горния етаж е майката, на долния е бащата. Бащата, който взимал пенсия и заплата, казвал, че ще напусне системата веднага, ако синът бъде назначен и повишен на негово място", разказва депутатът каква е схемата.

Депутатът разказа, че е достатъчно човек да застане на входовете на министерството да види как от него излизат хора с анцузи и скъсани дънки, което е недопустимо за системата.

На този безотраден фон реформата в МВР се изчерпва единствено в увеличение на заплатите - което с тазгодишното повишаване ще стане 68%.

Бюджетът на МВР за 2025 г. е 4,2 млрд. лева, като 3,9 млрд. от тях отиват за заплати и осигуровки. Осигуровките за полицаи и пожарникари са 74% върху заплатите, включително за пенсионерите, като това често не се обявява като част от възнагражденията. А това са пари, които самите полицаи и пожарникари не плащат.

МВР е неефективен мастодонт, в който под един покрив виреят

пожарна, барети, жандармерия, охранителна полиция, криминална полиция, служба за борба с организираната престъпност, оперативно-издирвателни и технически служби и огромна администрация. Така постепенно се натрупваха проблеми, които се решаваха половинчато със законодателни експерименти, с обичайните кадрови размествания. Стигна се до абсурдите фирми да пълнят резервоарите на полицейските коли, бензиностанции да отчисляват проценти от оборота си за МВР, полицаи да просят стари компютри, принтери, хладилници, телевизори от различни търговски дружества. После поне на тези дарения се сложи край. Състоянието на полицейските управления и изобщо на местата, в които работят служители на МВР, обаче продължава да е под всякаква критика. И как иначе - като повече от 90 на сто от парите отиват за заплати и осигуровки години наред.

Поради каква причина например в МВР е и телефон 112?!

Защо ведомството трябва да се занимава и с несвойственото му занимание да регистрира автомобили и да им слага номера. И затова прибира страшно много пари и от бюджета, и от гражданите. Няма проблем МВР да поддържа регистър с номера, за да установява дали автомобилите са крадени или не, но няма нужда то да се занимава и с регистрацията, и с производството на табели, и с поставянето им и да взема за всяко от тези неща десетки левове от всеки собственик. МВР е и пълен монополист, без да е нужно, в издаването на документите за самоличност и шофьорските книжки.

Покрай всички съпътстващи дейности в мегаведомството накрая човек започва да се чуди кога точно му остават на МВР време и сили да бори престъпността.

Всичко в МВР крещи, че е нужна реформа. Както и че трябват резултати, за да се изливат толкова пари и да се поддържа състав от над 40 000 човека. Все пак основният смисъл за съществуването на МВР е опазването на имуществото, здравето и живота на гражданите.

А дали хората се чувстват защитени? Колко неограбени останаха?

На практика в МВР всичко е сбъркано. Министърът е като цар. А уж само трябва да контролира по политическа линия да не се правят незаконни неща.

Странно е вътрешният министър и целият му политически кабинет, които би трябвало да осъществяват своеобразен "цивилен" контрол върху системата, всъщност да я ръководят изцяло. Нищо не може да стане без благословията им - наказания, дисциплинарни производства, обществени поръчки, в които се разпределят стотици милиони левове, кадрово движение, подслушване, следене и т.н.

Няма обяснение и защо на МВР са му още хора, като на всеки 100 души в държавата се пада по един и половина служител на ведомството. А резултат никакъв. Защо например няма полиция в кварталите, а пък има с хиляди пред парламента? Защо често полицията бие невинни, а бандитите и истинските нарушители изобщо не ги закача?

МВР е многохилядна въоръжена армия,

която сигурно може да води война, но очевидно не и да се бори с престъпността. А затова получава милиардите от бюджета.

Ведомството се нуждае не от оптимизацията, която Митов обещава за след Нова година и която ще е отбиване на номера, а от кардинална реформа. Пределно ясно е, че когато получаваш 5 млрд.лв. от бюджета, трябва да дадеш резултат. Като няма резултат, като тъпчеш ведомството само с пенсионери, хора с ТЕЛК, роднини и нерядко с бандити, когато не се разкриват повече от половината престъпления, когато не можеш да събереш пътните глоби, когато не можеш един корупционен случай да разследваш успешно, просто не получаваш пари. Толкова е просто.