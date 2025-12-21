Медия без
Пенсионирани полицаи и военни пълнят щата в община Шумен

Днес, 11:55
Демографската ситуация, а и специфичният кадрови подбор правят така, че общинските дела в Шумен да са поверени на много пенсионери.
FB/Община Шумен /Shumen Municipality
Проблем с количеството на назначаваните пенсионери в общинската администрация и нейните звена разкри тези дни дискусия в шуменския местен парламент. Най-много са хората, работили в структурите на МВР и на военните.

60 % от щатните длъжности в предприятието „Стопанска и охранителна дейност“ са заети от пенсионирани полицаи и военни, съобщи местният сайт "Радиан". Мастита е "квотата" и в самото ръководство на фирмата. Подобно е положението и в предприятието по чистота. Общо 63 пенсионери от държавните силови структури работят и в самата администрация. "Нито един от тях не е бил назначен с конкурс. Големият брой пенсионирани полицаи, назначени в община Шумен, се обяснява с биографията на шуменския кмет Христо Христов, който е бивш дългогодишен служител на ДАНС и военна полиция", коментира сайтът.

Над една пета въобще са пенсионерите в администрацията и общинските предприятия. Само 14 служители в кметството са на възраст до 30 години. Данните са от самата администрация, вследствие на въпрос на съветника Петър Петров.

Обяснението на кмета  Христо Христов е, че е „наследил“ голяма част от работещите пенсионери. Освободил мнозина в началото на мандата, но на обявените конкурси не се явявали кандидати. „И в момента има конкурси, чакаме младите хора да дойдат“, е цитиран кметът. Много от длъжностите били с ниски стартови заплати, поради което липсвали желаещи.

Ключови думи:

Шумен, служители, пенсионери

