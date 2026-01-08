Близо 200 000 българи работят след 65 г.

194 700 българи продължават да работят след навършване на 65-годишна възраст. Повечето от тях съчетават работата с лична пенсия, но има и такива, които отлагат пенсионирането и в резултат на това ще получават доста по-висока пенсия. Тези любопитни данни предоставя социалният министър в оставка Борислав Гуцанов в отговор на парламентарен въпрос на Кристина Петкова, депутат от ПП-ДБ.

Групата на 65+ е около 7% от работната сила. Тя е социално и икономически разнородна, коментира министърът в отговора си. 160 хиляди получават лична пенсия, но продължават да работят и да се осигуряват. Те са почти половината от пенсионерите, които под някаква форма продължават да имат трудова заетост и се осигуряват.

Малко под 35 000 осигурени на възраст 65+ не получават лична пенсия за трудова дейност. Те или получават наследствена пенсия, или не са пенсионери, а продължават да работят и да натрупват допълнителен осигурителен стаж. От това има изгода - за всяка година отложено пенсиониране се полага "бонус" от 4% върху бъдещия размер на пенсията, припомня Гуцанов. Тази група оказва допълнителен положителен ефект върху приходите на осигурителната система в краткосрочен план, но в дългосрочен тези хора генерират високи пенсии, макар и за по-кратък период на получаване.

Сред работещите възрастни има и висококвалифицирани специалисти, които продължават професионалната си реализация и допринасят със своя опит и експертиза. В нея обаче попадат и хора с относително ниски пенсии, които продължават да работят, за да компенсират ограничените си доходи, пише още министърът.

Общо 342 912 пенсионери получават лична пенсия за трудова дейност, но продължават да се осигуряват, т.е. работят, показват данни към август 2025 г., цитирани в отговора. 20 817 от работещите пенсионери са на по-малко от 44 г. На възраст 65-69 г. работят и получават пенсия 90 268 души. Във възрастовата група от 70 до 74 г. работят и получават пенсия 45 736 души, като това е и почти целият брой на осигурените в тази възрастова група. На възраст 74-79 г. продължават да работят, но получават и пенсия, 17 968 души. 5956 пенсионери продължават да работят и след 80-ата си година, като и тук почти цялата група осигурени получава и пенсия.