Две жени са хванати за получени с измама пенсии за над 100 000 лв

Двама „фалшиви“ пенсионери са засечени при проверки, извършени от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, съобщават от полицията в Разград.

В периода от април 2005 г. до настоящия момент 62-годишна жена от град Цар Калоян е получила без правно основание 51 260 лв, представляващи лична пенсия за инвалидност. За същия период в условията на продължавано престъпление 64-годишна жена от Цар Калоян е присвоила 50 970 лв, използвайки неистинско решение на ТЕЛК.

По двата случая са образувани досъдебни производства по Наказателния кодекс за документна измама.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Десетки фалшиви пенсионери в Разградска област получават инвалидни пенсии с помощта на измислено експертно решение от ТЕЛК. От схемата периодично изскачат приключени случаи, но лекарят, който е в дъното й, вече десет години не стига до правосъдие поради различни неуредици. Това стана ясно от репортаж на Нова телевизия от края на миналата година Общата щета за бюджета от получени без основание пенсии ще надхвърли 3,5 млн. лв., прогнозира по онова време окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров.

„Тази схема в района е била започната преди около 20 години от известен разградски медик от град Цар Калоян. Срещу сумата от 3000-4000 лева се съставят неистински епикризи за наличието на някакви заболявания. Те се представят в РЗИ и въобще не достигат до членовете на ТЕЛК. Там друга наша съгражданка напечатва решение и хората започват да си получават парите”, обясни Тодоров.

Икономическа полиция е установила до момента 35-40 случая в Цар Калоян, а има още 20 случая в Дянково, обясни окръжният прокурор. Той разказа уникални куриози сред измамниците, като особено впечатление прави и наблюдателността на местните полицаи. Един от "болните" с ТЕЛК се оказва участник в мазни борби из региона - здрав, млад човек на 25 г. Друг работи на полето с права лопата, въпреки че по документи е с варикозни вени, разказа още Тодоров. Най-нелепо е хванат човек с ампутирани пръсти на краката. Той явно не подозира какво означава диагнозата му и не е предприемал "осторожност по отношение на това явление", каза тогава прокурорът. С други думи - човекът спокойно ходел по джапанки. "Това е направило впечатление на момчетата от Икономическа полиция, няма как части от крайници отново да регенерират и така се е стигнало до разплитането на този случай", обясни Тодоров.

Лекарят от Разград е подведен под отговорност преди около 10 години, но от думите на прокурора се разбра, че още не е стигнал до съд. „Делото беше изпратено в Специализираната прокуратура, но след разпускането ѝ бе върнато в Окръжната прокуратура в Разград. Наказанието, което грози медика, е от 5 до 15 години затвор. Хората, възползвали се от схемата, за заплашени с между 2 и 8 години лишаване от свобода”, посочи окръжният прокурор.

По-разумните извършители предприемат мерки по възстановяване на сумата в рамките на досъдебното производство, защото тогава репресията е значително по-лека, обясни Тодоров. Срещу тези 300-400 лв. месечно, получавани неправомерно, измамниците имат да връщат 50-60 хил. лв., а прокуратурата "няма търпението да ги чака да възстановят тези щети". Освен това, те имат забрана да напускат страната, а преимуществено работят в Западна Европа.