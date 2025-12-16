Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

На изпроводяк МС изсипа "златен дъжд" в МВР

Ведомството твърди, че огромната сума от 126 млн. лв била за лекарства и техника за МВР-болница и за проект на Гранична полиция

16 Дек. 2025Обновена
Росен Желязков и Даниел Митов
Министерски съвет
Росен Желязков и Даниел Митов

Правителството изсипа допълнително десетки милиони левове в МВР в края на управлението си. Това става ясно от решение на Министерски съвет, с което на практика разходите на МВР за 2025 г. са увеличени със 126 895 700 лв. Това е станало с постановление 287 на МС от 12.12.2025 г. С него се използва норма от закона за държавния бюджет за 2025 г., за да се увеличи "максималният размер на ангажиментите за разходи, които може да бъдат поети за 2025 г.". Като отделна точка е записано, че вътрешният министър може да промени бюджета само с докладване на министъра на финансите.

В нито един от публично известните документи не става ясно какво точно налага приемането на въпросното правителствено постановление, за какви разходи и ангажименти става дума, за какво ще отидат парите. "Сега" изпрати официално въпроси до МВР.

Само часове по-късно от МВР върнаха отговори, според които най-общо парите били за лекарства, апаратура и консумативи за МВР-болница и по проект на Гранична полиция за следене на българи-турската граница.
"Постановлението е във връзка със сключени през 2025 г. договори, обезпечаващи дейностите на МВР. В това число - на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи - Медицинския институт на МВР /по договори за досгавка на лекарства, специфични медицински консумативи, доставка, монтаж, инсталация и абонаментна поддръжка на специализирана медицинска апаратура и др./ и Главна дирекция „Гранична полиция“ /договор с предмет ,,Изграждане на Интегрирана система за радиолокационно и радиоелектронно наблюдение по протежение на българо-турската граница”/", твърди МВР в отговора си до "Сега". Оттам добавят и, че "увеличението на максималния размер на ангажиментите за разходи ще позволи на МВР да осигури устойчивост на основните дейности, изпълнявани от министерството".

Иначе МВР има няколко поръчки със сходни суми - за боди камери, рапатраци и автомобили, за пожарни автомобили, но те са основно с плащане от събраните пътни глоби или с европейски пари.

Дадената сега сума идва към и без това големия бюджет на МВР - за 2025 г. той е 4,2 млрд. лева, като 3,9 млрд. от тях отиват за заплати и осигуровки. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МВР, бюджет, разходи за администрация, бюджетни разходи

Още новини по темата

Един от полицейската ОПГ припадна в съда, а друг опита да се самоубие в ареста
15 Дек. 2025

5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
03 Дек. 2025

В бюджетната комисия избухна голям скандал
26 Ноем. 2025

На МВР му е твърде скъпо да се раздели с пенсионерите си
25 Ноем. 2025

3-ма министри спешно написаха нов протокол срещу мечки в населени места
17 Ноем. 2025

МВР e росна китка от пенсионери, инвалиди, роднини, разследвани
13 Ноем. 2025

Прокуратурата предаде на съд мъчителите на животни от Перник
12 Ноем. 2025

Дойде време за преброяване на чантаджиите
08 Ноем. 2025

Проектобюджетът за 2026 г. е с €3.649 млрд. дефицит и над €10 млрд. нов дълг
04 Ноем. 2025

Божанов: 13% са вече пенсионерите в МВР
01 Ноем. 2025

МВР арестува жени, измамили десетки хора с лоша кредитна история
15 Окт. 2025

Кабинетът отчаяно търси смокинов лист за бюджета
15 Окт. 2025

МВР атакува дискотеките в Студентски град
06 Окт. 2025

Срина се системата за актове и глоби на МВР
02 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ