МВР атакува дискотеките в Студентски град

Открити са райски газ и 32-ма непълнолетни, чиито родители са извикани, за да бъдат глобени

Днес, 12:49
Илияна Кирилова

Полицията атакува ресторанти, дискотеки и нощни заведения в кварталите „Студентски град“ и „Младост“ в събота и неделя, откри райски газ и непълнолетни в тях и се закани да глоби техните родители. Това става ясно от официално съобщение на вътрешното министепрство.

"Специализираната полицейска операция се проведе от 22.00 до 04.00 ч. на 4 и 5 октомври кварталите „Студентски град“ и „Младост“ с участието на служители на икономическа и криминална полиция на Седмо РУ и техни колеги от СДВР. В проверките участваха и представители на НАП, Столична регионална здравна инспекция и Областна дирекция по безопасност на храните. Обект на инспекцията бяха над 10 големи търговски обекти – ресторанти и нощни заведения", пишат от МВР.

В хода на проверките пред дискотеки в Студентски град след 01.00 ч. през нощта бяха установени 32 непълнолетни без придружител, които са предадени на родителите. Родителите са призовани да се явят в Седмо РУ. Те ще бъдат санкционирани с актове за административно нарушение по Закона за закрила на детето, заканват се от вътрешното министерство.

Пред нощен клуб в Студентски град служителите на реда извършили проверка на микробус, в който установили трима пълнолетни мъже, които „дишали“ райски газ. Оттам били иззети и 2 флакона по 2 кг, съдържащи райски газ. По случая е образувана преписка. В непосредствена близост е проверен и паркиран автомобил, в който  имало двама мъже. В колата били открити 29 флакона райски газ с различна разфасовка. Води се преписка.

Представителите на компетентните институции са съставили 8 акта на длъжностни лица в три заведения за различни нарушения, установени при проверките – за съхраняване на  храни с изтекъл срок на годност, за неиздаване на фискален бон и др.

Съвместните проверки на контролните органи са в ход на територията на цялата столица.

Ключови думи:

МВР, Студентски град, нощни заведения, дискотеки

