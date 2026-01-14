Медия без
Ново училище започва да се строи в Студентски град

То ще е основно и с места за 573 ученици в 24 паралелки

Днес, 12:16
Областният управител Стефан Арсов, министър Красимир Вълчев и кметът на "Студентски град" Петко Горанов обявяват началото на строежа на ново училище.
Започва строителството на изцяло ново училище в Студентски град. Това стана ясно по време на съвместна среща между министър Красимир Вълчев, кмета на Студентски град Петко Горанов и областния управител Стефан Арсов. Към момента всички съдебни дела, свързани с проекта, са приключили и реални строителни дейности ще започнат през тази календарна година.

"Изключително належащо е изграждането на ново училище в района и това трябва да се случи в максимално кратки срокове", подчерта министър Вълчев. МОН е осигурило финансиране в размер на над 3,8 млн. евро, както и имота за неговото изграждане. Той благодари на кмета на района и областния управител за усилията, положени през последните 2 години, за да се стигне до момента на реалното строителство. "Програмата, по която е осигурено финансирането от МОН, приключва през 2027 г. и това е последна възможност за завършването на този толкова приоритетен проект в срок", допълни министърът.

Кметът на Район „Студентски“ Петко Горанов посочи, че проектът вече е готов и може до няколко месеца да се пристъпи към строителство, а районът ще продължи да работи за изчистване на всички административни въпроси за успешното му приключване.

Предвижда се бъдещето основно училище да има места за 573 ученици, разпределени в 24 паралелки. То ще се изгради на улица „Д-р Йордан Йосифов“ в Студентски град в имот с площ от 4,6 дка. Общата стойност на проекта е за около 10 млн. евро, като Столична община също участва с финансиране.

Предвижда се изграждането на учебен корпус, а в училищния двор - площадки и съоръжения за спорт на открито (футболно игрище, смесени волейболни/баскетболни игрища, писта за бягане, площи за тенис маси, фитнес на открито и др. съоръжения). Също така ще има озеленени площи (минимум 20 на сто от площта на имота), алейна мрежа и кътове за отдих.

