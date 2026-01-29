След критики и засечки МВР все пак си купува 681 джипа

Кабинетът е в оставка, но голямото пазаруване с публични пари продължава с пълна пара. Министерството на вътрешните работи е приключило мащабна обществена поръчка за подсилване на автопарка си, въпреки че получи тежки критики за нея. На 16 януари зам.-министър Любомир Йосифов е подписал договор за покупка на 681 джипа на стойност 33.4 милиона евро, разкри Дир.бг.

Обществената поръчка, която се точи от миналата година, мина през ред перипетии и скандали. В края на май 2025 г. МВР обяви, че иска да купи 405 джипа, 575 леки коли и 285 мотоциклета с прогнозна стойност 126 514 133 лева за дирекциите си в София и страната. Процедурата засече, след като се разбра, че за леките коли тръжната комисия е пренебрегнала офертата с най-ниска цена и е класирала на първо място друго предложение. Проблем се появи и за моторите - оказа се, че има само един кандидат.

През август Институтът за пътна безопасност остро разкритикува "голямото пазаруване": "МВР се кани да купи 1000 автомобила, вкл. високо проходими джипове, а като се добавят и купените миналата година стотици превозни средства, излиза, че за всеки пътен полицай ще има по едно служебно МПС. При това поръчката се финансира с впечатляваща сума - 26.5 млн. лева - от Фонда за пътна безопасност, чиято основна цел не е да оборудва полицията, а да осигурява безопасни пътища", обясниха тогава експертите от ИПБ. Те напомниха, че Сметната палата е започнала одит как се харчат средствата от фонда (набирани от глоби за пътни нарушения) и настояха поръчката да се замрази до приключване на одита.

Сега става ясно, че МВР не са се съобразили с апела. Само са изменили предмета на поръчката и са решили да накупят повече джипове - 681 вместо 405. Избраните автомобили са "Шкода Кодиак Селекшън" със задвижване 4x4, бензинов двигател от 2000 куб. см с мощност от 204 к.с. и автоматична скоростна кутия 7DSG. Това прави по 49 102 евро, или 96 034 лв. на джип. Пътната полиция вече получи 227 джипа от предходната модификация на модела, като цената тогава беше 70 000 лв. на кола.

Договорът е подписан на 16 януари. МВР трябва да плати в срок до 30 дни след представяне на приемо-предавателен протокол и оригинална фактура. Самите автомобили ще се доставят поетапно в продължение на година и три месеца (за 450 календарни дни.)

