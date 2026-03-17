10 души са арестувани за купуване на гласове и наркотици

Специализирана полицейска операция се проведе в бургаския квартал „Победа", с акцент върху противодействието на купуването на гласове и битовата престъпност, съобщава МВР.

В хода на акцията са претърсени общо осем адреса, като са задържани 10 лица. По данни на полицията част от тях са били арестувани и при предходни избори за сходни престъпления.

При едно от претърсванията са открити списъци с имена и документи, свързани със съмнения за търговия с гласове. На друг адрес е разкрита лаборатория за производство на синтетични наркотици.

Началникът на „Охранителна полиция" комисар Марин Димитров заяви, че действията на полицията ще продължат.

„Акциите няма да бъдат кампанийни. Ще се предотвратяват всякакви опити за купуване на гласове във връзка с предстоящите парламентарни избори", посочи той.

"В хода на операцията на два от адресите бяпха открити тетрадки, списъци, големи суми пари, имена с хора, срещу тях конкретни суми и може да се предполага, че става дума за лица, замесени в престъпления, свързани с изборните права на гражданите", посочи полицейският началник.

Към момента не може да се посочи каква е стойността на купения вот. Работата по случая продължава.