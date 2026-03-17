Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

10 души са арестувани за купуване на гласове и наркотици

При операцията в бургаския квартал "Победа" бяха претърсени осем адреса

Днес, 12:10
В операцията участваха и сили на жандармерията
БГНЕС
В операцията участваха и сили на жандармерията

Специализирана полицейска операция се проведе в бургаския квартал „Победа", с акцент върху противодействието на купуването на гласове и битовата престъпност, съобщава МВР.

В хода на акцията са претърсени общо осем адреса, като са задържани 10 лица. По данни на полицията част от тях са били арестувани и при предходни избори за сходни престъпления.

При едно от претърсванията са открити списъци с имена и документи, свързани със съмнения за търговия с гласове. На друг адрес е разкрита лаборатория за производство на синтетични наркотици.

Началникът на „Охранителна полиция" комисар Марин Димитров заяви, че действията на полицията ще продължат.

„Акциите няма да бъдат кампанийни. Ще се предотвратяват всякакви опити за купуване на гласове във връзка с предстоящите парламентарни избори", посочи той.

"В хода на операцията на два от адресите бяпха открити тетрадки, списъци, големи суми пари, имена с хора, срещу тях конкретни суми и може да се предполага, че става дума за лица, замесени в престъпления, свързани с изборните права на гражданите", посочи полицейският началник.

Към момента не може да се посочи каква е стойността на купения вот. Работата по случая продължава.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

купуване на гласове, МВР

Още новини по темата

МВР въвежда задължителен детектор на лъжата за ръководните места
17 Март 2026

Прокуратурата и МВР още не знаят кога са починали тримата край Околчица
11 Март 2026

Незаконен цех в София произведе милиони блистери и ампули с анаболи
09 Март 2026

Чистката в МВР застигна шефовете на ГДБОП, полицията и жандармерията
04 Март 2026

Махнати са и двамата областни директори на МВР по "Петрохан-Околчица"
03 Март 2026

Вътрешният министър обеща повече от 5 смени на областни директори
28 Февр. 2026

Ръководството на МВР привиква и сменя областни директори
27 Февр. 2026

Осъден кмет най-после беше отстранен от поста
15 Февр. 2026

Полицайка е арестувана с 2 кг кокаин на "Капитан Андреево"
11 Февр. 2026

Световно лекарство в неврологията е фалшифицирано в България
11 Февр. 2026

Шефовете на МВР в ключовите Кърджали и Ардино изведнъж се размениха
10 Февр. 2026

Кмет с присъда продължава да управлява
08 Февр. 2026

БОЕЦ: В МВР са си раздали 52 млн. лева бонуси и награди само за година
02 Февр. 2026

МВР обяви национална операция срещу нарушенията на пътя
30 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?