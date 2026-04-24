МВР издебна и засне няколко поршета да летят през Велинград

Полицията подчерта случката като пусна снимки на луксозните коли в различни разцветки

24 Апр. 2026
МВР и БНТ пуснаха снимки на поршетата, които са нарушили правилата във Велинград

Няколко фрапиращи нарушения на скоростните режими са установени от пътни полицаи във Велинград по време на активен контрол в града. Екип на районното управление е извършвал проверки с техническо средство – камера тип „тринога“, когато в обхвата ѝ попаднали няколко луксозни автомобила от марката „Порше“, съобщава БНТ.

След преглед на записите униформените установили три нарушения. При въведено ограничение от 50 км/ч в населено място, единият автомобил е преминал със скорост от 189 км/ч, вторият – със 147 км/ч, а третият – с 64 км/ч.

Предстои издаването на електронни фишове на собствениците на автомобилите, както и установяване на самоличността на водачите.

След приспадане на допустимия толеранс, двама от шофьорите, засечени с най-високите скорости, са заплашени от санкции в размер съответно на 766,94 евро и 562,42 евро, лишаване от право да управляват моторно превозно средство за срок от три месеца и отнемане на 18 контролни точки.

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик съобщават, че засиленият контрол по пътищата в региона продължава, като спрямо нарушителите ще се прилага нулева толерантност.

Снимките са направени на автомобили в различни цветове. Не става ясно дали акцията е насочена точно и само срещу поршето. Очевидно посланието е и колко много поршета има у нас.

МВР, Пътна полиция, Порше

