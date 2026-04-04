Почина бившият главен секретар на МВР Валентин Петров

04 Апр. 2026
Валентин Петров

Внезапно е починал генерал Валентин Петров, предава дир.бг. Генералът си е отишъл на 66-годишна възраст. 

Той е бивш главен секретар на МВР и бивш директор на полицията в Пловдив. За кончината му съобщиха неговите близки.

"Семейството на Валентин Петров с голяма мъка съобщаваме, че внезапно загубихме нашия баща, съпруг и дядо!", написаха от семейството в профила му във "Фейсбук".

Погребението ще бъде утре от 15 часа, а опелото ще е в храм "Св. Николай Чудотворец" в Асеновград.

Валентин Петров е роден е на 15 юни 1959 г. в Етрополе. Завършва физика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". През 1986 г. завършва Академията на МВР. Изкарва курс в Международната правоприлагателна академия на ФБР. През 1997 г. става началник на РПУ-Асеновград.

На 30 октомври 2002 г. е удостоен със звание генерал-майор от МВР с указ на президента Първанов. След това става директор на РДВР-Пловдив. На 25 юни 2004 г. е назначен за директор на Национална служба "Борба с организираната престъпност" на МВР.

На 21 септември 2005 г. е назначен допълнително за директор на Национална служба "Полиция" на МВР и удостоен със звание генерал-лейтенант от МВР. Остава на този пост до 28 ноември 2007 г., когато е определен за временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.

 Поклон пред паметта му!

Още новини по темата

Гюров: Иззехме половин милион евро за купуване на гласове
02 Апр. 2026

МВР променя правилата за колите на починалите

31 Март 2026

Криптоизмамник е завлякъл със стотици хиляди евро много българи
26 Март 2026

Ще разпознаваме служителите на МВР по нови знаци

25 Март 2026

Кадровата чистка в МВР подхвана и районните полицейски началници
24 Март 2026

МВР: Разследванията за купуване на гласове са с 1325% повече
23 Март 2026

Бербатов получи акт за неправилно съхранение на личното оръжие
21 Март 2026

Колко кадрила ще издържи МВР, преди съвсем да се разпадне?
19 Март 2026

МВР се срещна с шефове на TikTok заради опасения за изборите
18 Март 2026

МВР въвежда задължителен детектор на лъжата за ръководните места
18 Март 2026

10 души са арестувани за купуване на гласове и наркотици
17 Март 2026

Прокуратурата и МВР още не знаят кога са починали тримата край Околчица
11 Март 2026

Незаконен цех в София произведе милиони блистери и ампули с анаболи
09 Март 2026

Чистката в МВР застигна шефовете на ГДБОП, полицията и жандармерията
04 Март 2026

