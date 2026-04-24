Главният секретар на МВР осветли завера срещу себе си

Главният секретар на МВР Георги Кандев разкри, че е подложен на външен натиск. По думите му, в заверата са замесени както хора от криминалния контингент, така и бивши служители на високи постове във вътрешното министерство.

Във видеообръщение, публикувано във "Фейсбук", Кандев заяви:

"Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера! Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път! Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца."

След това главният секретар обясни и какво точно се е случило:

"Казвам ви всичко това, защото вчера, четири дни след изборите, получих няколко обаждания. В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице , с прякор "Картофа", заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо". Каква е целта им ли – може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя."

В заключение Кандев се обърна към прокуратурата:

"Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура – вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий? Защо сега? Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера."

Преди дни служебният премиер Андрей Гюров съобщи в профила си във "Фейсбук", че прокуратурата е започнала проверки срещу него, министри и главния секретар на МВР по сигнали от жълти медии. "Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките. И аз питам: Кой го разпореди? Защо сега? И какво иска да постигне?", написа тогава Гюров.

Нито премиерът, нито прокуратурата обаче казаха срещу кого и какви точно сигнали се проверят. По данни на "Сега" сигналите са срещу Гюров, вътрешния министър Емил Дечев, правосъдния Андрей Янкулов, транспортния Корман Исмаилов, главния секретар на МВР Георги Кандев.

Единствено Кандев реагира след премиерския пост във "Фейсбук". "Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши. Защото оценката за работата ни не се пише от търговците на бюлетини. Тя се пише от хората. От вас. Съвестта ми е чиста. Спя спокойно. Защото знам, че действията ми бяха и продължават да бъдат единствено в интерес на всички български граждани", посочи тогава Кандев.

Кандев бе подкрепен от премиера Андрей Гюров. "В ход е позорен опит за реванш! След като спряхме похищенията срещу демокрацията, след като хванахме милиони евро, преди да се превърнат в атака срещу изборите, е задействан заговор срещу Георги Кандев. Докладват ми, че в тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа. Това е отмъщение. И предупреждение - към всеки, който си позволи да работи смело и по закон. Вендетата се разиграва в Градската прокуратура на Емилия Русинова - спътница на Петьо Еврото, покровителка на депутатски имунитети и обвинителка на служебното правителство. Искам да кажа ясно на всички джуджета, които се прегрупират, на всички “зеленчуци“, които ще бъдат активирани, на всички политици, които се страхуват, че Кандев ще остане в МВР: Виждаме ви! И цяла България ви вижда. Аз и цялото служебно правителство стоим твърдо зад главния секретар на МВР. И всеки честен гражданин ще застане също. Не сме уплашени и сме повече от вас!", каза той във видео, публикувано във "Фейсбук".

Специално Кандев беше разпитван и още един път преди изборите - по сигнала на бившия вътрешен министър и настоящ депутат на Делян Пеевски Калин Стоянов, че има натиск и ще има арести на кметове в Кърджалийско. "Питаха ме дали познавам Иван Демерджиев и дали съм се срещал с него. Отговорих, че го познавам, но че не съм го виждал", каза по онова време Кандев.

Само преди дни президентът Илияна Йотова заяви, че би подкрепила настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев да продължи работата си на този пост, но решението ще е на новото правителство.

Отговор

Прокуратурата обяви обаче, че не разследва лица от МВР, а сигнал за злоупотреби в АПИ за стотици милиони. Тя се е самосезирала през март 2026 г. по статия на Антикорупционния фонд за потенциални злоупотреби за стотици милиони в АПИ от т.нар. безплатна пътна помощ. "Статията касае „схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка от АПИ на фирма "Юнит Асист" ЕООД, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро)“. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми“, пишат от държавното обвинение.

Публикацията се спира върху обремененото съдебно минало на собственика на търговското дружество, твърди се, че никоя държавна институция не е информирала публично гражданите за съществуването на услугата „безплатна пътна помощ“, въпреки че тя присъства неизменно в договорите за пътна поддръжка поне от 2014 г. насам. Посочва се и че „свидетели от бранша говорят и за опити за налагане на монопол в полза на „Юнит Асист“ с помощта на държавни институции, както и за натиск над конкуренти, заплахи и изнудване на пострадали в ПТП“. Затова е образувано разследване за престъпление против стопанството. Разпитват се свидетели, изискани са документи от Агенция „Пътна инфраструктура“, провеждат се и други действия по разследването, свързани със събиране и проверка на доказателства.