Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР е плащало на фирма на сочен за оказване на натиск върху Кандев

05 Май 2026
Колаж АКФ

Фирмата за пътна помощ "Юнит Асист" на разследвания Юлиян Янков - Картофа се оказа партньор на МВР за транспортиране на веществени доказателства. Ведомството, в лицето на ОДМВР - София, е платило за услугите ѝ близо 30 000 евро, въпреки че няма сключени договори с дружеството. Това показва разследване на Антикорупционния фонд (АКФ).

В края на април и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че бивш ръководител в МВР с малко име "Светльо" организира опит за упражняване на натиск. 

"Получих две обаждания по приложения, в които непознат глас ми каза, че в момента Картофа и негови работници в момента дават показания срещу теб в Софийска градска прокуратура и ще бъдеш обвинен в набеждаване или вземане на подкуп. Не останах безучастен и взех изпреварващите мерки като обявих това нещо в профила си и подадох сигнал до Софийска градска прокуратура", обяви и.ф. главеният секретар на МВР. 

"Картофа е Юлиян по малко име и е замесен в т.нар. случай с пътните помощи. Той може да бъде събирателен образ на всичките лица с прякори“, каза още той. "Вчера излязоха журналистически разследвания, които показаха връзка между Светлозар Лазаров (бивш главен секретар на МВР, б.а.) и лицето с прякор Картофа и малко име Юлиян", добави Кандев в интервю за "Дарик" на 28 април.

Междувременно прокуратурата съобщи, че разследва Янков по дело за присвояване на 14 превозни средства, като той дори е бил призован да се яви в качеството на обвиняем, но негов адвокат уведомил разследващите, че клиентът му е в болница. Няма данни за развитие по тази сюжетна линия.

Колкото до парите, платени от ОДМВ - София на дружеството му, това се е случило от ноември 2023 г. до началото на 2025 г. за извозване на моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства. От МВР уточняват в отговорите до АКФ, че не са обявявали обществени поръчки за пътна помощ, тъй като реализираните годишни суми не достигат приложимия праг съгласно Закона за обществените поръчки. 

В официалния си отговор до АКФ софийската ОДМВР казва, че не е сключвала договори с частни дружества за предоставяне на услуги по репатриране на автомобили и тежкотоварни автомобили, а "Юнит Асист" била ангажирана "на случаен принцип", тъй като дирекцията не разполага със собствен репатрак. Критериите за този "случаен подбор" обаче остават неясни.

Данните, получени по Закона за достъп до обществена информация, показват, че през същия период дирекцията е платила общо около 35 хил. евро за репатрак, като приблизително 85% от сумата е получена от фирмата на Юлиян Янков - Картофа. И други фирми са били избирани по този начин, но са получили значително по-малки суми.

 

"Юнит Асист" е регистрирана през есента на 2023 г. От юли 2024 г. Янков е едноличен собственик на дружеството. 

АКФ цитира справка за съдимост на Янков, от която се вижда, че той има над 15 присъди за различни престъпления, включително измами и кражби на автомобили чрез камион за пътна помощ. През май 2023 г. той е реабилитиран от съда, което позволява на фирмата му "Юнит Асист" ЕООД да получи лиценз за извършване на пътна помощ.

ОДМВР - София е работила с "Юнит Асист" по време на управлението на старши комисар Тихомир Ценов. Той е назначен за началник на областната дирекция през юли 2023 г. от тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов в кабинета на Николай Денков и Мария Габриел. След парламентарните избори през октомври 2024 г. Стоянов стана депутат от ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Дейността на "Юнит Асист" не се изчерпва с работа за МВР. Дружеството се оказа в центъра на разследването на АКФ “Безпътна помощ”. То разкрива как от няколко месеца насам държавата плаща милиони за нова, но тайна публична услуга по безплатна пътна помощ.

От лятото на 2025 г. чрез незаконно превъзлагане Агенция “Пътна инфраструктура” е пренасочила милиони евро към “Юнит Асист” и нейните над 17 подизпълнители. Според служебното правителство става въпрос за организиран от държавата монопол, поради което плащанията за безплатната пътна помощ бяха замразени. 

От АКФ са потърсили за коментар Юлиян Янков и Светлозар Лазаров, но те се на са отговорили на телефонните обаждания.

МРРБ забрани безплатната пътна помощ по магистралите
Разрасналата се изневиделица безплатна услуга "пътна помощ" по републиканските пътища за сметка на АПИ вече е категорично забранена.
СЕГА
09 Апр. 2026

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Георги Кандев, Юлиян Янков - Картофа, Юнит Асист

Още новини по темата

Дечев и Кандев се оказаха на посещение в САЩ
03 Май 2026

Кандев: Заплашиха ме с арест за искане на подкуп
29 Апр. 2026

Кандев пита прокуратурата ще има ли обвинение за тира от "Витиня"
28 Апр. 2026

Демерджиев: Ако оглавя МВР, ще приема Кандев за главен секретар
25 Апр. 2026

Главният секретар на МВР осветли завера срещу себе си
24 Апр. 2026

Прокурори и Кандев се похвалиха с осъден, че е купил два гласа за 30 евро

22 Апр. 2026

Йотова: Аз бих дала шанс на Кандев да остане главен секретар на МВР
21 Апр. 2026

Главният секретар на МВР: Имаше натиск
21 Апр. 2026

МВР разби група с 200 000 евро за купуване на гласове
17 Апр. 2026

Общински съветник в Разлог е арестуван за купуване на гласове
11 Апр. 2026

Полицията иззе от търговци на гласове 200 лични карти на починали хора
10 Апр. 2026

ГЕРБ скочи на свой бивш министър заради кабинета
09 Апр. 2026

Главният секретар на МВР: Гласове вече се купуват с фалшиви евро
03 Апр. 2026

Адемов: Проверявани за вота задействат синдрома на "скъсания менискус"
31 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа