МВР е плащало на фирма на сочен за оказване на натиск върху Кандев

Фирмата за пътна помощ "Юнит Асист" на разследвания Юлиян Янков - Картофа се оказа партньор на МВР за транспортиране на веществени доказателства. Ведомството, в лицето на ОДМВР - София, е платило за услугите ѝ близо 30 000 евро, въпреки че няма сключени договори с дружеството. Това показва разследване на Антикорупционния фонд (АКФ).

В края на април и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че бивш ръководител в МВР с малко име "Светльо" организира опит за упражняване на натиск.

"Получих две обаждания по приложения, в които непознат глас ми каза, че в момента Картофа и негови работници в момента дават показания срещу теб в Софийска градска прокуратура и ще бъдеш обвинен в набеждаване или вземане на подкуп. Не останах безучастен и взех изпреварващите мерки като обявих това нещо в профила си и подадох сигнал до Софийска градска прокуратура", обяви и.ф. главеният секретар на МВР.

"Картофа е Юлиян по малко име и е замесен в т.нар. случай с пътните помощи. Той може да бъде събирателен образ на всичките лица с прякори“, каза още той. "Вчера излязоха журналистически разследвания, които показаха връзка между Светлозар Лазаров (бивш главен секретар на МВР, б.а.) и лицето с прякор Картофа и малко име Юлиян", добави Кандев в интервю за "Дарик" на 28 април.

Междувременно прокуратурата съобщи, че разследва Янков по дело за присвояване на 14 превозни средства, като той дори е бил призован да се яви в качеството на обвиняем, но негов адвокат уведомил разследващите, че клиентът му е в болница. Няма данни за развитие по тази сюжетна линия.

Колкото до парите, платени от ОДМВ - София на дружеството му, това се е случило от ноември 2023 г. до началото на 2025 г. за извозване на моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства. От МВР уточняват в отговорите до АКФ, че не са обявявали обществени поръчки за пътна помощ, тъй като реализираните годишни суми не достигат приложимия праг съгласно Закона за обществените поръчки.

В официалния си отговор до АКФ софийската ОДМВР казва, че не е сключвала договори с частни дружества за предоставяне на услуги по репатриране на автомобили и тежкотоварни автомобили, а "Юнит Асист" била ангажирана "на случаен принцип", тъй като дирекцията не разполага със собствен репатрак. Критериите за този "случаен подбор" обаче остават неясни.

Данните, получени по Закона за достъп до обществена информация, показват, че през същия период дирекцията е платила общо около 35 хил. евро за репатрак, като приблизително 85% от сумата е получена от фирмата на Юлиян Янков - Картофа. И други фирми са били избирани по този начин, но са получили значително по-малки суми.

"Юнит Асист" е регистрирана през есента на 2023 г. От юли 2024 г. Янков е едноличен собственик на дружеството.

АКФ цитира справка за съдимост на Янков, от която се вижда, че той има над 15 присъди за различни престъпления, включително измами и кражби на автомобили чрез камион за пътна помощ. През май 2023 г. той е реабилитиран от съда, което позволява на фирмата му "Юнит Асист" ЕООД да получи лиценз за извършване на пътна помощ.

ОДМВР - София е работила с "Юнит Асист" по време на управлението на старши комисар Тихомир Ценов. Той е назначен за началник на областната дирекция през юли 2023 г. от тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов в кабинета на Николай Денков и Мария Габриел. След парламентарните избори през октомври 2024 г. Стоянов стана депутат от ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Дейността на "Юнит Асист" не се изчерпва с работа за МВР. Дружеството се оказа в центъра на разследването на АКФ “Безпътна помощ”. То разкрива как от няколко месеца насам държавата плаща милиони за нова, но тайна публична услуга по безплатна пътна помощ.

От лятото на 2025 г. чрез незаконно превъзлагане Агенция “Пътна инфраструктура” е пренасочила милиони евро към “Юнит Асист” и нейните над 17 подизпълнители. Според служебното правителство става въпрос за организиран от държавата монопол, поради което плащанията за безплатната пътна помощ бяха замразени.

От АКФ са потърсили за коментар Юлиян Янков и Светлозар Лазаров, но те се на са отговорили на телефонните обаждания.