Адемов: Проверявани за вота задействат синдрома на "скъсания менискус"

Социалният министър Хасан Адемов и главният секретар Георги Пандев спешно отидоха в Якоруда, за да проверят сигнали за порочни практики, свързани с предстоящите избори.

„С главния секретар на МВР Георги Кандев сме днес в Якоруда, защото зачестиха сигналите по отношение на използването на инструментите на социалната политика за моделиране на вота на избирателите.“, заяви Адемов. Той и Кандев, както и представители на ОДМВР – Благоевград, разговаряха със служителите в структурите на Министерството на труда и социалната политика в общината.

„Имаме сигнали, че жители на общината са заплашвани, че ще бъдат лишени от топъл обяд, ще бъдат лишени от асистентска подкрепа”, обясни Адемов. Той допълни, че се получават и сигнали за разминавания между списъците на ползвателите на социални услуги, които изготвя Дирекция „Социално подпомагане“, и тези, на които после се предоставя подкрепата.

„Всички тези сигнали ще бъдат проверени. Участват и служители от дирекциите „Социално подпомагане“, включително и в дирекция „Социално подпомагане“ – Якоруда. Не искаме да им казваме имената, защото веднага се задейства синдромът на „скъсания менискус“ или излизат в болнични, или вече модерният подход на статуквото е да бъдат включени в листите за предстоящата предизборна кампания, за да се възползват от имунитета“, обясни Адемов.

Той допълни, че в област Благоевград има 5420 лични асистенти. От тях 142-ма са в община Якоруда, 132-ма са в община Белица. Има 850 ползватели на мярката „Топъл обяд“ в община Белица и 840 ползватели по нея в община Якоруда. „Всички тези хора са от уязвимите групи и са подвластни на един или друг тип влияние от местни авторитети, от политически партии. Ние сме тук, за да успокоим тези български граждани – държавата, в лицето на всички институции – неслучайно сме заедно с господин Кандев, стои зад техните избирателни права”, каза социалният министър.

Министър Адемов допълни, че има опит за натиск и през оценката на индивидуалните потребности на хората, които ползват лични асистенти. „Чувам за заплахи от типа: Ако не гласуваш по определен начин, ще ти намалим часовете за личен асистент”. Той беше категоричен, че българските граждани трябва да гласуват свободно, а не под натиск, независимо от това за коя партия ще дадат своя вот.

„Тук сме с министър Адемов и с ръководния екип на Областната дирекция на МВР в Благоевград и Районното управление в Разлог, за да покажем единството. Всички сигнали ще бъдат проверени. Ние няма да допуснем нарушения, свързани с политическите права на гражданите. Всеки, който се чувства заплашен, може да подаде сигнал. Искам да уверя българските граждани, че всеки един сигнал ще бъде разгледан и ще бъде взето отношение по него”, каза главен комисар Георги Кандев.

Министър Адемов и главният секретар на МВР дадоха указания на служителите на МТСП в района да спазват закона и да не се поддават на натиск. „Знаем, че ви натискат. Държавата стои зад вас, не се поддавайте, ние ще ви защитим, но ако се поддадете ще бъдем безкомпромисни“, каза Адемов.

