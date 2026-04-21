Главният секретар на МВР: Имаше натиск

Направихме всичко по силите си изборният процес да бъде по-честен, обяви още Георги Кандев

Днес, 07:23
Георги Кандев
"Дадохме всичко от себе си. Не като оправдание. Бях абсолютно наясно колко дълбоко е пропукано доверието на хората в изборния процес. Ясни ми бяха и опитите за купуване на гласове". Това обяви в емоционален среднощен пост във фейсбук изпълняващият функциите на главен секретар на МВР Георги Кандев.

"За краткото време, което имах, не си позволих нито ден комфорт. Нито миг колебание. Работих с ясната мисъл, че всяко действие или бездействие има значение. Че зад всяка бюлетина стои човек. Направихме всичко по силите си този процес да бъде по-честен. По-защитен", пише той.

Кандев обяснява, че знае как една битка не поправя цяла система, но всяка промяна започва с отказа да се примириш.

"Имаше натиск. Имаше съпротива. Но не само. С колегите от цялата страна доказахме, че системата не е изгубена. Нищо от това нямаше да е възможно без непоколебимата подкрепа и вяра на премиера Андрей Гюров и политическото ръководство на МВР, начело с министър Емил Дечев", посочва човекът, който в момента е на най-високия професионален пост в МВР.

И продължава: Не твърдя, че сме успели да променим всичко. Но мога да кажа, че не се огънахме. Не затворихме очи. Не се предадохме. И ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение - значи си е струвало. България заслужава честен избор. Не утре. Не някога. Сега."

 

 

