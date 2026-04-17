МВР разби група с 200 000 евро за купуване на гласове

Сред участниците е общински съветник от Провадия, съобщи главният секретар на МВР

17 Апр. 2026Обновена
Георги Кандев/Х

200 000 евро, разпределени в пликове за купуване на гласове от организирана престъпна група са открити при претърсване на 4 адреса във Варна. Парите са били заедно със списъци, съдържащи лични данни на граждани. Това обяви в социалните мрежи главният секретар на МВР Георги Кандев.

"Става дума за организирана престъпна група и мащабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите. В групата участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия", пише Кандев. По думите му групата се е специализирала в престъпления, свързани с изборите и купуване на гласове. Арестувани са четирима. Разследването се наблюдава от прокуратурата във Варна. Не става ясно дали сред арестуваните е и общинският съветник. По информация на "Сега" той е бил задържан от МВР за 24 часа.

По случая се работело от началото на април.

"Само в рамките на вчерашния ден са разпитани 152 души, за които имаме информация, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна партия. Отново в рамките на деня са съставени 137 протокола на лица, за които има данни, че по различен начин са участвали в изборни престъпления", сочи Кандев.

Вътрешният министър Емил Дечев припомня и че във Велико Търново от автомобила на лице с имунитет - кандидат за депутат, са открити и иззети пари и списъци с имена на граждани. "В автомобила е пътувал и многократно осъждан мъж. Поздравления за колегите от Велико Търново! Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура! Тя е на ход!", пише министърът във Фейсбук.

СТАТИСТИКА

По-късно в Плевен Дечев каза пред репортери, че общо 2066 сигнала за изборни престъпления и нарушения са постъпили в цялата страна до днес в 09:00 часа. Той направи сравнение с парламентарните избори през 2024 г., когато постъпилите сигнали са били 612. 

До днес са образувани 534 бързи и досъдебни производства, а през 2024 г. те са били 108. Броят на задържаните сега е 360, а през 2024 г. - 70. Издадените предупредителни протоколи по Закона за МВР са 5380, при предишните парламентарни избори те са били 1629. 

Според Дечев, цитиран от БТА, статистиката показва повишено доверие на гражданите към новото ръководство на МВР. "Очевидно, за да се повишат с 237% сигналите за изборни престъпления, т.е. 3,4 пъти повече сравнено с октомври 2024 г., то има повишено доверие на българските граждани към ръководството на МВР", каза служебният министър на вътрешните работи.

Дечев допълни, че е посетил всички областни дирекции на МВР в страната и е разговарял с ръководния им състав. Навсякъде не спирах да повтарям, че не искам двойни стандарти, не покровителстваме никоя партия и че трябва да са безкомпромисни към всеки купувач на гласове, да не се интересуват в полза на коя политическа партия или коалиция се купуват тези гласове, посочи Дечев. 

След като онзи ден Дечев изнесе данни, че в прокуратурата висят преписки, свързани с кандидат-депутати, вчера от прокуратурата пуснаха витиевато съобщение, в което без конкретика се казва, че нещо си работят по делата за изборни престъпления.

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
В прокуратурата има 30 преписки за изборни престъпления, свързани с кандидат-депутати.  На ход е прокуратурата - да прецени дали да ги привлече като обвиняеми и да поиска имунитетите им.
СЕГА
15 Апр. 2026

 

