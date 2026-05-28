Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът отстрани кмета на Лом от длъжност

Цветан Петров е обвинен в купуване на гласове на последните парламентарни избори

Днес, 12:58
Цветан Петров
namrb
Цветан Петров

Районният съд в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. Решението е във връзка с делото срещу Петров по обвинения за купуване на гласове преди извънредните парламентарни избори тази пролет.

Днес съдът даде ход на делото от третия опит и уважи искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста. Самият кмет отказа да коментира коментар след края на съдебното заседание, а от защитата му заявиха, че решението ще бъде обжалвано. 

Срокът това да бъде направено е три дни, а делото ще бъде разгледано от Окръжния съд в Монтана още следващата седмица.

64-годишният Петров, който през 2023 г. стана кмет като кандидат на ГЕРБ, е обвинен, че на 15 април, в административната сграда на общинско предприятие в Лом е предложил по 50 евро на работници, за да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция на изборите на 19 април, както и в полза на кандидат с определена преференция.

Ако вината му се докаже в съда, го заплашват от 2 до 7 години затвор и глоба в размер от 5112 до 15 338 евро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Цветан Петров, купуване на гласове, Лом

Още новини по темата

В Лом протестират за отстраняването на кмета
13 Май 2026

Кметът на Лом е обвинен за търговия с гласове
12 Май 2026

Прокуратурата е обвинила само 34 души за изборни престъпления
20 Апр. 2026

ДПС е шампион по сигнали за купен вот
19 Апр. 2026

Дечев: В 20:01 ч. в неделя ще кажа кои партии купуват гласове
18 Апр. 2026

МВР разби група с 200 000 евро за купуване на гласове
17 Апр. 2026

МВР арестува четирима служители на ТЕЦ "Бобов дол" заради изборите
16 Апр. 2026

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

Общински съветници от Септември са задържани за купуване на гласове

15 Апр. 2026

Кандев: Иззехме 1 млн. евро от купувачи на гласове
14 Апр. 2026

Общински съветник в Разлог е арестуван за купуване на гласове
11 Апр. 2026

Полицията иззе от търговци на гласове 200 лични карти на починали хора
10 Апр. 2026

Премиерът отчете "цял парламент" задържани за купуване на гласове
08 Апр. 2026

Главният секретар на МВР: Гласове вече се купуват с фалшиви евро
03 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса