Съдът отстрани кмета на Лом от длъжност

Районният съд в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. Решението е във връзка с делото срещу Петров по обвинения за купуване на гласове преди извънредните парламентарни избори тази пролет.

Днес съдът даде ход на делото от третия опит и уважи искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста. Самият кмет отказа да коментира коментар след края на съдебното заседание, а от защитата му заявиха, че решението ще бъде обжалвано.

Срокът това да бъде направено е три дни, а делото ще бъде разгледано от Окръжния съд в Монтана още следващата седмица.

64-годишният Петров, който през 2023 г. стана кмет като кандидат на ГЕРБ, е обвинен, че на 15 април, в административната сграда на общинско предприятие в Лом е предложил по 50 евро на работници, за да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция на изборите на 19 април, както и в полза на кандидат с определена преференция.

Ако вината му се докаже в съда, го заплашват от 2 до 7 години затвор и глоба в размер от 5112 до 15 338 евро.