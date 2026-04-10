Полицията иззе от търговци на гласове 200 лични карти на починали хора

Разследвани са почти 1500 сигнала за изборни нарушения, обяви главният секретар на МВР

Днес, 14:32
Момент от полицейската акция срещу търговци на гласове в Монтанско
Близо 200 лични карти на починали хора са открити и иззети при специализирана полицейска операция в област Монтана, насочена срещу престъпленията, свързани с изборния процес, съобщи МВР.

Точното количество иззети лични документи на умрели е 197 лични карти и 6 паспорта. Те са били подредени по групи, като в картотека (на снимката вдясно).

Намерени са и списъци с имена и суми срещу тях, като има съмнения, че те също са свързани с купуване на гласове. При акцията са били проверени 17 адреса, 240 автомобила и близо 300 души.

В ареста са задържани трима човека за различни престъпления, сред които и купуване на гласове, а същевременно са били разкрити и 19 други престъпления, като по повечето от случаите вече са образувани досъдебни производства. 

Вчера главният секретар на МВР Георги Кандев излезе с призив към полицаите да засилят проверките, защото търговците на гласове за изборите ще опитат по празниците да засилят дейността си. 

При посещението си в Русе Кандев обобщи също така, че в МВР са получени общо 1468 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Той направи паралел с това, че 10 дни преди парламентарните избори през 2024 г. сигналите са били 265, а сега са над 5 пъти повече.

Според главния секретар 1257 от сигналите са се оказали свързани с купуване на гласове в полза на партии или коалиции, 64 - за неправомерна агитация, 19 - за корпоративен вот, 9 - за унищожаване на имущество и 119 — за други нарушения на изборния процес. 

"Образувани са 409 досъдебни производства спрямо 70 през 2024 г.. Задържаните са 250, срещу  42 през 2024-а", изтъкна гл.комисар Кандев.

Той допълни, че само предупредителните протоколи, издадени на хора, за които МВР има данни, че може да извършат престъпление или нарушение на обществения ред във връзка с изборите, са 3713, докато през 2024-а са били  911. 

