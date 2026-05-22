Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Максималният осигурителен доход остава 2300 евро още 2 г.

Увеличението ще е от 1 август, но друго няма да има до 2029 г.

Днес, 06:44
Гълъб Донев представи част от параметрите на бюджет 2026 по-рано тази седмица.
БГНЕС
Гълъб Донев представи част от параметрите на бюджет 2026 по-рано тази седмица.

Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро от 1 август 2026 г., но се запазва на това равнище за периода 2027-2028 г. Това пише в указанията за изготвяне на бюджет 2026, дадени от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. По-категорични детайли за намеренията на новите управляващи през следващите години би следвало да се видят в новата средносрочна бюджетна прогноза.

В момента таванът на осигуровките е колкото беше през 2025 г. – 2111,64 евро, поради липсата на бюджет. Увеличението му вече беше обявено от финансовия министър по-рано тази седмица. То е със 189 евро, или почти 9%. Подробности за следващите две години обаче не са давани. При минималните осигурителни прагове се залага ръст от 5%, което означава, че най-ниският трябва да се увеличи от 550,66 евро сега на 578,19 евро при 620,20 евро минимална заплата. За праговете в указанията няма детайли за следващите години. Праговете не променят изискването осигуряването да е върху реалните доходи – т.е., то не може да пада под минималната заплата за съответната година.

Според последната средносрочна бюджетна прогноза, ревизирана през декември от кабинета на Росен Желязков след огромния отпор на плановете за вдигане на осигуровки, максималният осигурителен доход трябваше да расте всяка година. За тази година размерът му беше предвиден на 2300 евро, колкото смятат да го направят и от "Прогресивна България". За следващата година обаче беше планиран да е 2505 евро, а за 2028 г. – 2659 евро. Тези увеличения целят "по-добро съответствие между динамиката на доходите и реалната база на осигуряване; повишаване на справедливостта на системата чрез по-адекватно участие на лицата с високи доходи; увеличаване на приходите във фонд "Пенсии" без промяна в осигурителните ставки и подкрепа на фискалната устойчивост при минимално влияние върху пазара на труда", аргументират се от последното правителство на ГЕРБ.

В същата прогноза (на кабинета "Желязков") отмененото тази година увеличение на осигуровките за пенсия се прехвърляше за 2027 и 2028 г., а минималните осигурителни прагове са равни на минималната заплата. Няма обаче съмнение, че тези намерения ще бъдат ревизирани от новото управление.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

максимален осигурителен доход, бюджет 2026

Още новини по темата

Полицаи и военни се оказаха извън съкращенията
19 Май 2026

Максималният осигурителен доход се вдига на 2300 евро
18 Май 2026

Кабинетът реже заплатите на чиновници и министри
18 Май 2026

Новата власт се отказа от реформи в бюджета за 2026 г.
07 Май 2026

ПБ очаква саботаж с цените на горивата
02 Май 2026

Още през март дефицитът в бюджета рязко скочи

03 Апр. 2026

Бюджетът потъна в дефицит от 600 млн. евро през февруари
03 Март 2026

Фискалният съвет: Прекалено много бюджетни пари отиват за персонал

16 Февр. 2026

Как се скалъпва бюджетът на държавата: лява ръка - десен джоб
13 Февр. 2026

Работодателите зоват президента да сезира КС за удължителния бюджет
22 Дек. 2025

"Мяра": 74% от българите искат промени в Изборния кодекс
22 Дек. 2025

Фискалният съвет разкритикува удължителния закон за бюджета
19 Дек. 2025

Управляващите създадоха пълен бюджетен хаос
17 Дек. 2025

Бюджетните заплати нарастват с близо 5% от януари
17 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса