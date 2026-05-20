Гръцки инвеститор: Показаха ми визитка с надпис "Очистете го"

Изнудваният от Нотариуса бизнесмен твърди, че застреляният е единственият от шайката, който е платил сметката

Днес, 12:00
Йоаким Каламарис
Скрийншот видео Нова тв
"Тези хора са ни поръчали във времето - те не са само силни, а са недосегами. Покани ме един приятел, показа ми моята визитка, на която пишеше: "Очистете го"". Това разказа в ефира на Нова тв гръцкият бизнесмен, инвеститор и дипломат проф. Йоаким Каламарис.

Именно той беше човекът, който през 2024 г. подаде сигнал, че е бил обект на изнудване и рекет от група, гравитираща около убития Мартин Божанов-Нотариуса. Преди дни той успя да осъди прокуратурата да му плати 25 000 евро обезщетение заради прекратено дело и отпаднало обвинение срещу него и партньорите му в измама.

Сега Каламарис раказа, че имал договор с инвеститори за изграждане на жилищен комплекс. Станало ясно, че съсед непрекъснато пускал жалби срещу бъдещия проект. В същото време инвеститорът се оттеглил, тъй като не изпълнил нито един от поетите предварително ангажименти. „На ниво предварителен договор ние се явяваме като измамници за нещо, което някой друг не е изпълнил”, допълни той. 

Бизнесменът обясни, че е изгубил две сгради в София, като това е станало отново чрез схема за изнудване. Каламарис е получил обвинение от прокуратурата, забранено му е да напуска страната и му е наложена парична гаранция. Бизнесменът разбира, че става дума за схема, свързана с Нотариуса, когато се появили определени лица, предлагащи извънсъдебни споразумения. На въпроса кои са били тези посредници, той отговори: „Много хора. Божанов изпращаше емисари”. Съседът, който е пускал жалби, и съивеститорите са имали един и същи адвокат – партньор на Нотариуса. 

Каламарис каза, че е забелязал и други „странни неща - много хора, които са свързани с контрабанда на горива, известни са в България и имат големи фирми, търгуват с гласове, занимават се с търговия на марихуана, в енергийния сектор са”.

„Божанов е единственият, който явно „плати сметката”, за да може да покрият следите на тази шайка. Затова явно неговото покушение е било нужно - той беше основният „централен нападател”, допълни бизнесменът. „От тези хора, които бяха отстранени – висшестоящи магистрати – всички са на работа или са се пенсионирали. Виновен няма. От една година пускаме жалби срещу лицата, които ни създадоха проблеми. А прокуратурата прекратява делата”, разказа още бизнесменът. "За да могат тези хора да извършват толкова показно престъпленията си, има политически гръб", заяви Каламарис.

Каламарис каза, че първоначално е осъдил прокуратурата за 50 хиляди лева на първа инстанция, на втора са станали 25 хиляди лева. „На трета може и да загубим и ние да трябва да платим нещо”, допълни още той.

