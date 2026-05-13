Изнудван от Нотариуса осъди прокуратурата за 25 000 лв.

Прокуратурата е осъдена да плати обезщетение от 25 000 лв. на гръцкия бизнесмен, дипломат и преподавател Йоаким Каламарис, който освети схема за рекет и изнудване около застреляния преди две години Мартин Божанов-Нотариуса, съобщава "Лекс".

Това става ясно от решение на Софийския апелативен съд (САС), с което обаче апелативните съдии намалиха наполовина парите, които прокуратурата трябва да плаща на бизнесмена, показа проверка на „Лекс“. Той съди държавното обвинение за 100 000 лв., като миналата година градският съд му присъди обезщетение от 50 000 лв.

Става дума за обвинение в измама, повдигнато на Каламарис преди три години, което той описва като опит за изнудване с използване на прокуратурата. Според собствения му разказ двамата с бизнес партньорите му били обвинени в измама преди три години, на него му била наложена гаранция от 50 000 лв. и забрана да напуска страната, а всичко било схема за изнудване във връзка с инвестиционен проект за жилищно строителство. По него търсили съинвеститор и се появили арабски бизнесмени, които имали българско гражданство. Сключили предварителен договор, но когато трябвало да се представи проект, партньорите им започнали да правят спънки. Проблемът им бил със собственици на два съседни имота, а след това била намесена и прокуратурата. Според гръцките бизнесмени в основата на проблемите им с прокуратурата тогава бил кръга около Божанов. Според твърденията на Каламарис, в основата бил адвокат, който бил близък с тогавашното ръководство на Софийската районна прокуратура (СРП) . След това започнали проверки дали бизнесмените са били изнудвани от кръга около Нотариуса, те самите бяха изслушани в парламента, а ръководството на СРП беше сменено, но други последствия нямаше.

След това Каламарис заведе дело в Софийския градски съд (СГС), в което поиска прокуратурата да бъде осъдена да му плати 100 000 лева за неимуществени вреди от воденото срещу него разследване за измама.

В иска си той описа как повече от 10 години живее и работи в България, а работата му е свързана с изпълнение на мащабни чужди инвестиционни проекти. Каламарис подчертава, че освен това е преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а от 2014 г. е почетен консул на Уругвай в България.

Обвинението срещу него за измама в особено големи размери е повдигнато в началото на май 2023 г. Тогава районната прокуратура му наложила гаранция от 50 000 лева и му забранила да напуска страната. Постановлението било потвърдено от градската прокуратура. През есента му било предявено обвинение, но градската прокуратура отменила постановлението, заедно с всички ограничения. Разследването продължило 5 месеца и било прекратено. По този повод Каламарис твърдеше, че прокуратурата е била използвана за разправа в бизнес отношения.

В решенията си и градският, и апелативният съд цитират постановлението на прокуратурата, с което делото е прекратено, като в него се казва, че е допуснато съществено нарушение на материалния и процесуалния закон, тъй като неправилно е приложена разпоредба на Наказателния кодекс в хипотезата на един гражданскоправен/административен спор.

Показания за това как разследването е повлияло на Каламарис са дали съпругата му и негови приятели, според които през годините бизнесменът си е изградил образ на професионалист, който се ползва с доверието на чуждите инвеститори, а разследването накърнило авторитета и достойнството му, ограниченията затруднили възможността му да пътува редовно до Гърция. Съпругата му свидетелства, че Каламарис е публична фигура и постоянно бил канен като анализатор и коментатор в медиите, а делото разрушило граден с години авторитет и много хора се отдръпнали.

„С повдигнатото обвинение е нарушен авторитетът му. Ограничено било правото му да пътува при съобразяване, че същият е гръцки гражданин. Настъпили са негативни промени в личния и професионалния живот на ищеца, социална изолация, проблеми в семейството му. Същият не е бил осъждан, поради което повдигането на обвинение спрямо лице, което не е било обект на наказателно преследване, води до по-висок интензитет на негативните преживявания“, пише апелативният съд и осъжда прокуратурата да плати 25 000 лв на Каламарис.

Решението може да бъде атакувано във Върховния касационен съд.