Румен Радев назначи 18 зам.-министри

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник-министри, съобщи правителствената пресслужба.

В Министерството на финансите на длъжността заместник-министър е назначен Методи Валериев Методиев.

Поста заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация поемат Атанас Янчев Мазнев и Мира Славчева Йосифова.

Галя Иванова Александрова е назначена за заместник-министър на здравеопазването.

В Министерството на енергетиката поста заместник-министър поемат Любомира Ганчева Ганчева и Кирил Руменов Темелков.

Поля Светлинова Занева-Димитрова е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Ася Димитрова Панджерова поема поста на заместник-министър в Министерството на образованието и науката.

За заместник-министър на труда и социалната политика е назначена Надя Спасова Клисурска-Жекова.

В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията поста заместник-министър поема Михаела Георгиева Карадимова.

Калоян Иванов Милтенов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи.

За заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначена Христина Симеонова Велинова.

В Министерството на външните работи за заместник-министър е назначена Иванка Тодорова Ташева.

Постът заместник-министър в Министерството на околната среда и водите поема Атанас Петров Костадинов.

За заместник-министър на земеделието и храните е назначен Иван Петров Палигоров.

В Министерството на отбраната Катерина Владимирова Граматикова е назначена за заместник-министър.

Мариела Тодорова Модева поема поста заместник-министър на туризма.

Пламен Василев Славов е назначен за заместник-министър на културата.

Информация за биографиите на заместник-министрите ще бъде публикувана на интернет страниците на съответните ведомства.

Поста началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков. Той беше секретар по вътрешната политика на президента Радев и е бивш кмет на пловдивското село Труд. Минава за един от най-доверените съратници на Радев. Когато в началото на предизборната кампания Десислава Радева публикува във "Фейсбук" „За протокола – „мене ме нема в целата схема“, както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към „онзи, на когото името не бива да се споменава“ (това по Хари Потър). Успех!“, мнозина заподозряха, че "онзи" е Копринков.