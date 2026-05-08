Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Румен Радев назначи 18 зам.-министри

Николай Копринков става началник на кабинета му

08 Май 2026
Николай Копринков
EPA/BGNES
Николай Копринков

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник-министри, съобщи правителствената пресслужба. 

В Министерството на финансите на длъжността заместник-министър е назначен Методи Валериев Методиев. 

Поста заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация поемат Атанас Янчев Мазнев и Мира Славчева Йосифова. 

Галя Иванова Александрова е назначена за заместник-министър на здравеопазването. 

В Министерството на енергетиката поста заместник-министър поемат Любомира Ганчева Ганчева и Кирил Руменов Темелков. 

Поля Светлинова Занева-Димитрова е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. 

Ася Димитрова Панджерова поема поста на заместник-министър в Министерството на образованието и науката. 

За заместник-министър на труда и социалната политика е назначена Надя Спасова Клисурска-Жекова. 

В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията поста заместник-министър поема Михаела Георгиева Карадимова. 

Калоян Иванов Милтенов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи. 

За заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначена Христина Симеонова Велинова. 

В Министерството на външните работи за заместник-министър е назначена Иванка Тодорова Ташева. 

Постът заместник-министър в Министерството на околната среда и водите поема Атанас Петров Костадинов. 

За заместник-министър на земеделието и храните е назначен Иван Петров Палигоров. 

В Министерството на отбраната Катерина Владимирова Граматикова е назначена за заместник-министър. 

Мариела Тодорова Модева поема поста заместник-министър на туризма. 

Пламен Василев Славов е назначен за заместник-министър на културата.

Информация за биографиите на заместник-министрите ще бъде публикувана на интернет страниците на съответните ведомства. 

Поста началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков. Той беше секретар по вътрешната политика на президента Радев и е бивш кмет на пловдивското село Труд. Минава за един от най-доверените съратници на Радев. Когато в началото на предизборната кампания Десислава Радева публикува във "Фейсбук" „За протокола – „мене ме нема в целата схема“, както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към „онзи, на когото името не бива да се споменава“ (това по Хари Потър). Успех!“, мнозина заподозряха, че "онзи" е Копринков.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев

Още новини по темата

Човек на Радев се разгневи на отказа на ДБ и ПП да подкрепят кабинета
06 Май 2026

Радев може да падне в капана на собствената си сила
06 Май 2026

Голямото нещо с Радев засега е едно голямо нищо
05 Май 2026

Радев е положил ръка върху кобура
02 Май 2026

Румен Радев: Има голяма вероятност да съм премиер
30 Апр. 2026

Пеевски преминава в режим на оцеляване
28 Апр. 2026

Чий е Радев и накъде тръгва "Прогресивна България"

25 Апр. 2026

Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
23 Апр. 2026

Украйна призова Радев да не блокира подкрепата на България и ЕС
22 Апр. 2026

Радев взриви пейзажа
21 Апр. 2026

Русия приветства Румен Радев
20 Апр. 2026

Световните медии: Проруският кандидат печели изборите в България
20 Апр. 2026

Румен Радев спечели безапелационно
20 Апр. 2026

Радев обяви победа над "старите партии"
19 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса