Чий е Радев и накъде тръгва "Прогресивна България"

Чий е Румен Радев? Каква е неговата "Прогресивна България"? Ако се поровим в предизборната програма (140 страници) и в изявите на новия спасител и неговите верни адютанти в последните седмици, няма да намерим еднозначни отговори. Радев поглежда и наляво, и надясно, и на изток, и на запад. Не прави лупинги, а предпазливи завои, в които обаче посоката се губи. Мнозина вярват, че ПБ наистина ще поведе битка срещу "олигархичния модел Борисов-Пеевски". Други смятат, че планът е "стани да седна". Трети подозират, че предстои сработване между "нашите и вашите".

Вече цяла седмица остава дълбока тайна кой влиза в ръководството на учредената миналия петък партия на бившия президент. Как да прогнозираме накъде ще върви България с ПБ начело, ако не знаем кои са 15-те "апостоли"?! Това е странна потайност. Навява съмнения, че и тази партия ще разчита на невидим обръч от фирми и скрити в сянка бизнесмени.

Бъдещият премиер още не се е заклел, а вече напират въпроси за кадровата политика на кабинета. Ще остане ли Румен Спецов особен управител на "Лукойл Нефтохим"? Ще бъдат ли сменени шефовете на НАП и митниците? Ще има ли нови ръководства на АПИ и на финансовата инспекция? А нови директори на БЕХ, АЕЦ "Козлодуй", "Булгаргаз", ВиК холдинга? Ще оцелее ли сегашният борд на ББР - единствената държавна банка? Това са малка част от неизвестните, а бъдещите смени и назначения ще кажат много.

Накъде в енергетиката

Кой е мозъчният тръст, който ще чертае новата пътна карта на българската енергетика - и това е загадка. В екипа на Румен Радев се дразнят от определенията "троянски кон на Кремъл" и "български Орбан", но за тези етикети има основания.

Радев се застъпва за „прагмагични отношения с Русия“ и за връщане на руския газ и петрол към Европа (курсът на ЕС е към пълен отказ). Аргументите му са досущ като на Виктор Орбан и словашкия "троянски кон" Роберт Фицо - за да се гарантира икономическата конкурентоспособност чрез по-ниски разходи за индустрията. Тази кремълска опорка е и невярна, и вредна. Руските енергоизточници не са евтини и което е по-важно, доставките не са надеждни - спират точно когато са най-необходими. За справка Русия обяви, че от 1 май няма да пропуска петрол от Казахстан за Германия - уж заради технически проблеми. И това се случва в разгара на Ормузката криза, заради която светът е в шок и заради цените, и заради блокираните доставки.

Радев настоява, че газовата сделка с турската БОТАШ е полезна за България. Поредица политици и независими експерти казват обратното - в този вид договорът е "тотална щета" и може да стане работещ само ако турската страна склони да промени клаузите капани. Е, сега като премиер експрезидентът има шанс да докаже, че е прав. В програмата на ПБ обаче няма и ред по въпроса.

Има обаче обещание за ревизия на обществените поръчки в държавните енергийни предприятия. Както знаем, енергетиката и обществените поръчки са любими "ресори" на олигархията. В програмата на ПБ има цял раздел, наречен

Демонтаж на олигархичния модел

Фокусът е чудесен - няма благоденствие, справедливост и прогрес там, където олигархията се разпорежда с държавата, убива конкуренцията, изяжда и прахосва държавните пари. Ето какво предвижда екшънпланът:

Засилен контрол върху публичните средства, ревизия на ключови обществени поръчки, създаване на „черен списък“ на фирми, изложили се в обществени поръки, идентифициране на посредниците между върха на олигархичната пирамида и висши държавни служители, разкриване на подставени лица, ликвидиране на картели, разчупване на монополи. Звучи чудесно. Остава и да се получи. Само дето част от мерките вече са лансирани и са претърпявали пълен провал.

Време за реформи?

Прави впечатление, че в програмата „олигархия“ и производните й се повтарят 41 пъти, а „реформа“ - само 14 (в единия случай контекстът даже е комичен, защото ПБ планира дългосрочна реформа на ... Закона за горите). Свенливо се споменава за реформа в сектора „Вътрешна сигурност“.

Съкращения, стягане на армията "бели якички" - не личи това да е приоритет на Радев и екипа му. А според много икономисти и финансисти ножът вече е опрял до кокал - бюджетът просто не може да понесе толкова администрация.

ПБ е в суперпозиция - може да прави смели реформи, защото разполага с убедително парламентарно мнозинство. Но има ли воля? Първият тест ще е съставянето на кабинета. България е европейски шампион по брой министерства - цели 19, докато други в ЕС се справят отлично с по-малко от 10. Ще прати ли Радев в историята този печален рекорд? А има много за рязане, сливане, преструктуриране - агенции, комисии, дирекции, отдели. Ще посегне ли генералът премиер на чантаджиите в двете силови министерства - на отбраната и на вътрешните работи? От програмата не личи. Даже има намеци за нови държавни структури. Като "инвестиционен омбудсман" - който ще брани бизнеса от административен произвол. ПБ смята да прави и нов фонд за саниране - тоест нова касичка.

Цени, доходи, данъци

Според "Прогресивна България" бюджетните разходи трябва да се върнат на ниво до 40% от БВП - както повелява и Законът за публичните финанси. Отлична заявка, но има уловка - озаптяването на разходите няма да е плавно, тоест ще стане, но "друг път". При това върви с уговорката, че няма да се ощетяват "ключови публични услуги", а в публичния сектор цъка бомбата на заложените автоматични повишения на доходите.

Има ясно "дясно" обещание за запазване на данъците, каквито са - ниски и плоски, и куп други "мерки". То обаче е съчетано с изобилие от "социални политики", свързани с много пари.

На срещи с избиратели и медии Румен Радев се подхлъзна с обещания да се справи с растящите цени и обедняването. Добре, че поне в програмата няма безотговорно и необмислено раздаване на помощи навсякъде и на калпак - което вместо да гаси инфлацията, а разгаря. Но дали "новият спасител" няма да залитне към харчене, като хване кормилото на властта? Съвсем скоро ще се разбере - правителството му спешно трябва да направи редовен бюджет за годината, от която една трета вече изтече.

Код СИГМА

Мантрата за прозрачни и честни търгове е стара и масово експлоатирана, но ПБ вкарва в боя изкуствения интелект. Системата СИГМА ще проверява всяка фаза, всеки кандидат, всяко плащане и като хване нередност, ще светва червена лампичка - това е прекалено скъпо, тази фирма е "подставена", онази е с лошо досие и т.н. Целта е да се елиминира човешкият фактор. Но заваля порой от критики. Ами ако чиновниците вкарват неверни данни? А ако се правят, че не виждат червените флагове? Може ли "отсъждането" на СИГМА да издържи в съда, ако отстранена фирма обжалва? Общото мнение е, че в СИГМА има хляб, но засега е просто "подправка" към предизборните обещания, а не готова за прилагане мярка.

На фона на многото декларации и общи приказки в програмата на ПБ прави впечатление едно конкретно намерение - да се преразгледат договорите с частната „Ивкони Експрес“ за жп превозите Южния и Северния регион - да се види защитен ли е общественият интерес. Договорът е част от обещанията за получаване на пари по ПВУ и ще е много интересно да се види как хем ще се преразгледа, хем няма да се загубят пари.

Червената нишка в програмата на ПБ - борбата с олигархията, е логично продължение на „Мутри вън“. Засега юмрукът на Радев абстрактно заплашва „модела Борисов-Пеевски". Остава да видим кои са конкретните лица зад тази метафора. Иначе е ясно, че олигархията като всяка престъпност се бори особено ефективно с подриване на икономическите й темели. Само да не последва смяна на едни олигарси с други. Или още по-лошо - симбиоза.