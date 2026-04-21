Чий е Радев и накъде тръгва "Прогресивна България"

Чакаме кабинет, бюджет и демонтаж на "олигархичния модел Борисов-Пеевски"

Днес, 16:09
А сега накъде?

Чий е Румен Радев? Каква е неговата "Прогресивна България"? Ако се поровим в предизборната програма (140 страници) и в изявите на новия спасител и неговите верни адютанти в последните седмици, няма да намерим еднозначни отговори. Радев поглежда и наляво, и надясно, и на изток, и на запад. Не прави лупинги, а предпазливи завои, в които обаче посоката се губи. Мнозина вярват, че ПБ наистина ще поведе битка срещу "олигархичния модел Борисов-Пеевски". Други смятат, че планът е "стани да седна". Трети подозират, че предстои сработване между "нашите и вашите". 

Вече цяла седмица остава дълбока тайна кой влиза в ръководството на учредената миналия петък партия на бившия президент. Как да прогнозираме накъде ще върви България с ПБ начело, ако не знаем кои са 15-те "апостоли"?! Това е странна потайност. Навява съмнения, че и тази партия ще разчита на невидим обръч от фирми и скрити в сянка бизнесмени. 

Бъдещият премиер още не се е заклел, а вече напират въпроси за кадровата политика на кабинета. Ще остане ли Румен Спецов особен управител на "Лукойл Нефтохим"? Ще бъдат ли сменени шефовете на НАП и митниците? Ще има ли нови ръководства на АПИ и на финансовата инспекция? А нови директори на БЕХ, АЕЦ "Козлодуй", "Булгаргаз", ВиК холдинга? Ще оцелее ли сегашният борд на ББР - единствената държавна банка? Това са малка част от неизвестните, а бъдещите смени и назначения ще кажат много.

 

Накъде в енергетиката 

 

Кой е мозъчният тръст, който ще чертае новата пътна карта на българската енергетика - и това е загадка. В екипа на Румен Радев се дразнят от определенията "троянски кон на Кремъл" и "български Орбан", но за тези етикети има основания.   

Радев се застъпва за „прагмагични отношения с Русия“ и за връщане на руския газ и петрол към Европа (курсът на ЕС е към пълен отказ). Аргументите му са досущ като на Виктор Орбан и словашкия "троянски кон" Роберт Фицо - за да се гарантира икономическата конкурентоспособност чрез по-ниски разходи за индустрията. Тази кремълска опорка е и невярна, и вредна. Руските енергоизточници не са евтини и което е по-важно, доставките не са надеждни - спират точно когато са най-необходими. За справка Русия обяви, че от 1 май няма да пропуска петрол от Казахстан за Германия - уж заради технически проблеми. И това се случва в разгара на Ормузката криза, заради която светът е в шок и заради цените, и заради блокираните доставки.  

Радев настоява, че газовата сделка с турската БОТАШ е полезна за България. Поредица политици и независими експерти казват обратното - в този вид договорът е "тотална щета" и може да стане работещ само ако турската страна склони да промени клаузите капани. Е, сега като премиер експрезидентът има шанс да докаже, че е прав. В програмата на ПБ обаче няма и ред по въпроса.   

Има обаче обещание за ревизия на обществените поръчки в държавните енергийни предприятия. Както знаем, енергетиката и обществените поръчки са любими "ресори" на олигархията. В програмата на ПБ има цял раздел, наречен 

 

Демонтаж на олигархичния модел

 

Фокусът е чудесен - няма благоденствие, справедливост и прогрес там, където олигархията се разпорежда с държавата, убива конкуренцията, изяжда и прахосва държавните пари. Ето какво предвижда екшънпланът: 

Засилен контрол върху публичните средства, ревизия на ключови обществени поръчки, създаване на „черен списък“ на фирми, изложили се в обществени поръки, идентифициране на посредниците между върха на олигархичната пирамида и висши държавни служители, разкриване на подставени лица, ликвидиране на картели, разчупване на монополи. Звучи чудесно. Остава и да се получи. Само дето част от мерките вече са лансирани и са претърпявали пълен провал.

 

Време за реформи?   

 

Прави впечатление, че в програмата „олигархия“ и производните й се повтарят 41 пъти, а „реформа“ - само 14 (в единия случай контекстът даже е комичен, защото ПБ планира дългосрочна реформа на ... Закона за горите). Свенливо се споменава за реформа в сектора „Вътрешна сигурност“.

Съкращения, стягане на армията "бели якички" - не личи това да е приоритет на Радев и екипа му. А според много икономисти и финансисти ножът вече е опрял до кокал - бюджетът просто не може да понесе толкова администрация.

ПБ е в суперпозиция - може да прави смели реформи, защото разполага с убедително парламентарно мнозинство. Но има ли воля? Първият тест ще е съставянето на кабинета. България е европейски шампион по брой министерства - цели 19, докато други в ЕС се справят отлично с по-малко от 10. Ще прати ли Радев в историята този печален рекорд? А има много за рязане, сливане, преструктуриране - агенции, комисии, дирекции, отдели. Ще посегне ли генералът премиер на чантаджиите в двете силови министерства - на отбраната и на вътрешните работи? От програмата не личи. Даже има намеци за нови държавни структури. Като "инвестиционен омбудсман" - който ще брани бизнеса от административен произвол. ПБ смята да прави и нов фонд за саниране - тоест нова касичка.

 

Цени, доходи, данъци 

 

Според "Прогресивна България" бюджетните разходи трябва да се върнат на ниво до 40% от БВП - както повелява и Законът за публичните финанси. Отлична заявка, но има уловка - озаптяването на разходите няма да е плавно, тоест ще стане, но "друг път". При това върви с уговорката, че няма да се ощетяват "ключови публични услуги", а в публичния сектор цъка бомбата на заложените автоматични повишения на доходите.   

Има ясно "дясно" обещание за запазване на данъците, каквито са - ниски и плоски, и куп други "мерки". То обаче е съчетано с изобилие от "социални политики", свързани с много пари. 

На срещи с избиратели и медии Румен Радев се подхлъзна с обещания да се справи с растящите цени и обедняването.  Добре, че поне в програмата няма безотговорно и необмислено раздаване на помощи навсякъде и на калпак -  което вместо да гаси инфлацията, а разгаря. Но дали "новият спасител" няма да залитне към харчене, като хване кормилото на властта? Съвсем скоро ще се разбере - правителството му спешно трябва да направи редовен бюджет за годината, от която една трета вече изтече.

 

Код СИГМА

 

Мантрата за прозрачни и честни търгове е стара и масово експлоатирана, но ПБ вкарва в боя изкуствения интелект. Системата СИГМА ще проверява всяка фаза, всеки кандидат, всяко плащане и като хване нередност, ще светва червена лампичка - това е прекалено скъпо, тази фирма е "подставена", онази е с лошо досие и т.н. Целта е да се елиминира човешкият фактор. Но заваля порой от критики. Ами ако чиновниците вкарват неверни данни? А ако се правят, че не виждат червените флагове? Може ли "отсъждането" на СИГМА да издържи в съда, ако отстранена фирма обжалва? Общото мнение е, че в СИГМА има хляб, но засега е просто "подправка" към предизборните обещания, а не готова за прилагане мярка. 

На фона на многото декларации и общи приказки в програмата на ПБ прави впечатление едно конкретно намерение - да се преразгледат договорите с частната „Ивкони Експрес“ за жп превозите Южния и Северния регион - да се види защитен ли е общественият интерес. Договорът е част от обещанията за получаване на пари по ПВУ и ще е много интересно да се види как хем ще се преразгледа, хем няма да се загубят пари.

Червената нишка в програмата на ПБ - борбата с олигархията, е логично продължение на „Мутри вън“. Засега юмрукът на Радев абстрактно заплашва „модела Борисов-Пеевски". Остава да видим кои са конкретните лица зад тази метафора. Иначе е ясно, че олигархията като всяка престъпност се бори особено ефективно с подриване на икономическите й темели. Само да не последва смяна на едни олигарси с други. Или още по-лошо - симбиоза. 

Още новини по темата

Новата партия на Радев пази в строга тайна ръководството си
23 Апр. 2026

Общинари бавно и полека стават радевисти
23 Апр. 2026

Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
23 Апр. 2026

Украйна призова Радев да не блокира подкрепата на България и ЕС
22 Апр. 2026

Малцина са депутатите на Радев с опит в политиката
22 Апр. 2026

Кампанията на "Прогресивна България" е захранена с 1.1 млн. евро
21 Апр. 2026

Радев взриви пейзажа
21 Апр. 2026

Радев обърна вота в смесените райони 
20 Апр. 2026

Русия приветства Румен Радев
20 Апр. 2026

Световните медии: Проруският кандидат печели изборите в България
20 Апр. 2026

Румен Радев спечели безапелационно
20 Апр. 2026

Радев обяви победа над "старите партии"
19 Апр. 2026

Радев официално стана председател на партия
17 Апр. 2026

Румен Радев: "Крим е руски" е реалистична позиция
17 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа