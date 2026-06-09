Назад към пенсионната реформа!

Съвсем неочаквано миналата седмица "Прогресивна България" даде своеобразен старт на нещо като пенсионна реформа. Под знамето да върнем връзката между принос и пенсия, за новите пенсионери отпадна ковид добавката, сложена във формулата за пенсиите като твърда сума от 60 лв. (30,68 евро). За малко да пострада и швейцарското правило покрай идеята старите пенсии да се осъвременяват само върху основния си размер, без добавката, което щеше да отнеме по 2,39 евро от увеличението за всеки пенсионер. Втората идея отпадна след надигналото се недоволство, но първата оцеля и така на 1 юли пандемията официално приключва и за нашата пенсионна система. А с това, в известен смисъл, започва и нов цикъл от промени, поне ако се вярва на заявките на управляващите.

Пенсионната реформа отдавна трябваше да е получила пътна карта, поръчана и направена от експерти преди две правителства, но документът потъна някъде из министерските чекмеджета. Налице обаче са два отлични анализа с препоръки – на работна група към социалното министерство и на Икономическия и социален съвет. Покрай подетия малко стихийно дебат за връщането на справедливостта в системата, припомняме техните най-важни предложения.

1. Назад към действителния стаж

Поради проблеми с пенсионирането на изселниците в чужбина Делян Пеевски ги ухажваше с промени, които разшириха значително понятието за действителен стаж. Това влияе не само на обикновените пенсии с недостигащ стаж, но и на инвалидните, защото те също имат заложено изискване за действителен. Действителният стаж гарантира, че зад ползването на права има осигурителен принос.

Със зачитането на всякакви периоди за действителен стаж обаче на практика стана възможно човек да се пенсионира без нито един отработен ден, без някога да е имал трудов договор и т.н. Тези промени в дефиницията на действителен осигурителен стаж трябва да се преразгледат, като се спазва принципът тя да обхваща само реално отработено време по трудово, служебно или друго правоотношение, посочват авторите на анализа, публикуван от МТСП.

2. Стаж ли е стажът без платени осигуровки

За да се защитят пенсионните права на осигурените от недобросъвестни действия на техния осигурител, у нас пенсии и обезщетения се полагат дори когато осигуровките и възнагражденията са начислени, но не са изплатени. Това не стимулира хората да търсят правата си пред работодателя, а отделно текстът в Наказателния кодекс за неплащането на осигурителни вноски е неизползваем, защото изрично изисква доказване на умисъл при това деяние, пише в анализа.

През годините е повдиган въпросът дали не трябва да започнат да се зачитат само платени осигуровки, но това несъмнено ще доведе до наказване на невинни служители. В анализа на МТСП препоръката е повишаване ефективността на контрола на НАП по своевременното превеждане на дължимите осигурителни вноски, включително чрез идентифициране на рисковите осигурители, повече проверки, информационни кампании колко е важно да се осигуряваме върху реалните си доходи – все неща, които се правят и сега, без това да пречи на некоректните осигурители.

3. Преразглеждане на първа и втора категория труд

Първа и втора категория труд са свещени крави на трудовото и осигурителното ни законодателство. Те обаче на практика не отговарят на съвременните реалности, в които приоритет е превенцията и осигуряването на безопасни условия на труд. В тази връзка е обосновано в обхвата на „първа” и „втора” категория труд да се включват тези производства, работни места и професии, при които професионални рискове не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, посочват авторите на анализа на социалното министерство. Оттам смятат, че трябва да се сформира работна група за анализ и оценка на включените в първа и втора категория труд професии, за да се променят наредбите.

По-любопитни по този въпрос са препоръките на ИСС. Превръщането на стаж в момента у нас е такова, че позволява човек да декларира стаж, който надхвърля възрастта му. Така България е единствената в ЕС, където ранното пенсиониране върви с бонус (превръщането на стажа), вместо да се санкционира, пише в техния анализ. Затова от ИСС предлагат превръщането да е само за броя години, необходим за пенсиониране, като този режим се прилага не само за първа и втора категория труд, но и за сектор "Сигурност".

4. Преразглеждане на някои права на сектор "Сигурност"

Една малко известна привилегия на сектор "Сигурност" е, че когато нямат достатъчно стаж да се пенсионират по специалния облекчен ред за този сектор, могат да се възползват от първа категория труд, въпреки че осигуряването в двете категории е доста различно. Въпреки че предвиденото изключение е само за стажа, в практиката са установени множество случаи, в които военнослужещи, които нямат общия и специален осигурителен стаж за пенсиониране по специалния за тях чл. 69 от КСО, но нямат и изискуемата по този член възраст, претендират да се пенсионират по реда на първа и втора категория труд на още по-ниска възраст, с което се заобикаля нормативното условие, поставено в наредбата, пише в анализа. Препоръката в социалния доклад е изключението да се запише ясно в Кодекса за социално осигуряване, за да не се злоупотребява с него. Такава промяна беше залегнала в един от изтеглените законопроекти за бюджета на ДОО от миналата година, но след това кабинетът Желязков се отказа да я прави.

5. Слонът в стаята – ТЕЛК

Системата на ТЕЛК и НЕЛК има нужда от спешен одит и въвеждане на автоматична система за оценка на риска, защото сега разходите за нея растат в геометрична прогресия. Ежемесечно се разбиват измами, но ИСС са прави, че усещането за повсеместно мамене с ТЕЛК не е достоверно, нито пък има резон в очакванията, че с пресичането на измамите разходите значително ще спихнат. Но не е нормално и да се отпускат повече инвалидни, отколкото редовни пенсии, а това напоследък се случва често. Инвалидните пенсии са скрита схема за ранно пенсиониране и все повече се откъсват от приноса на човек, пише в анализа на ИСС.

Промените тук няма да са леки, нито могат да се изчерпят с едно изречение, както си представят някои депутати. Уви, анализът на МТСП също е лаконичен – съкращаване на сроковете, пресичане на измамите и други хубави пожелания, от които обаче крайното впечатление е: ще променим ТЕЛК, но друг път. Анализът на ИСС опира до реалните проблеми – здравен статус, профилактика, стил на живот, трудова реализация, среда, но както се вижда, това не са проблеми с готови решения. Така или иначе, системата има нужда от пълно преосмисляне.

6. Социалните пенсии – в социалната система

Една вечна препоръка, която се чу и покрай ковид добавките – време е социалните плащания да бъдат извадени от пенсионната система и прехвърлени към социалната, където да минават и доходна проверка. Това означава не само добавките, а и пенсиите, несвързани с трудова дейност, да се трансформират в месечни финансови помощи от социалното подпомагане. До реализацията на тази мярка при отпускане на социална пенсия за старост може да се въведе условие за деклариране на годишен доход на член от семейството, смятат авторите на доклада на МТСП.

Тази мярка често е коментирана като нещо механично, което няма да промени съществено разходите за бюджета, а само ще изчисти пенсионната система от неприсъщи плащания и ще я покаже в реалното й състояние. Тя обаче всъщност изисква пренастройка и на социалната система, в която сега има малък брой подпомагани поради твърде ниските размери на гарантирания минимален доход. Той е в пъти по-нисък от линията на бедност, а възрастните не отговарят по ред критерии – например често обитават по-голямо от нуждите си жилище, но нито могат да го продадат, нито да го заменят.

7. Без таван на пенсиите

Тук коментарите и аргументите са излишни – таванът на пенсиите трябва да отпадне. Това ще повиши доверието в системата, ще стимулира хората да се осигуряват върху реалните си доходи и ще отстрани една голяма несправедливост. Такава е препоръката в анализа на МТСП, но в анализа на ИСС само се предлага той да се осъвременява редовно.

8. Стимули срещу ранно пенсиониране

Добре известно е, че всеки иска да се пенсионира бързо. Стимулите за отлагане на пенсионирането изглежда нямат ефект, въпреки че те никак не са малки – при 1,35% тежест на една година осигурителен стаж, всяка допълнителна година след навършването на възрастта и стажа носи 4%. Тук препоръката в анализа на МТСП е процентът за всяка година да се увеличи над 1,35%, а за учителите, които останат на работа, да има още по-висока добавка от Учителския фонд за отложеното пенсиониране. В анализа на ИСС пък направо има предложени стъпки на увеличение – да се започне с 1,45% от 2028 г., като се достигне 1,65% през 2040 г.

9. Сива икономика завинаги!

И тук, уви, препоръките са бланкетни – повече информационни кампании, повече контрол. Но те не дават ефект, не и докато усещането е, че човек тъй или иначе няма да доживее до пенсия, защото няма никаква предсказуемост и сигурност.

10. Първо – измамите, и чак след това – осигуровките

Преди година бяхме на косъм от рязко увеличение на осигуровки, без предисловия и обяснения. Правителството на ГЕРБ падна, а с него – и намеренията, но дрънкането на саби само се усилва. И то не само в пенсионната, а и в здравната система. Урокът на ГЕРБ обаче трябва да служи и на следващите управляващи – едва след видими резултати от някаква реална, а не само пропагандна борба срещу измамите и злоупотребите може да се отвори въпросът за по-висока осигурителна тежест. Любопитна по този въпрос е препоръката на ИСС: