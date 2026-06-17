Социалният министър заяви реформи на ТЕЛК и пенсиите

Преобръщане на логиката на ТЕЛК, законодателни промени срещу сивата икономика и стъпване на известните пенсионни анализи за предстоящата реформа – това са част от заявките на новия социален министър Наталия Ефремова за мандата на "Прогресивна България". Днес Ефремова представи екипа си пред социалната комисия в парламента.

За ТЕЛК министърът издигна познатата цел – системата да започне да измерва какво могат хората с увреждания, а не какво не могат. "Това ще е дългосрочна реформа, само правната уредба ще отнеме много време," коментира Ефремова. Целта, допълни тя, е хората с увреждания да се превърнат от пасивни получатели на помощи в активни, достойни хора, които използват капацитета и уенията си, за да имат доходи от труд.

Ефремова обяви още, че ще се вдигне подоходният критерий за детските надбавки, тъй като увеличението на минималната заплата изхвърли част от родителите от тях (за да не се случи това, прагът се повишава с бюджетните закони, но сега ги няма – "Сега" писа за това в началото на годината).

На въпрос какви мерки ще бъдат предложени срещу сивата икономика, министърът отговори, че се подготвят законодателни промени за повече правомощия на Главната инспекция по труда и за увеличение на санкциите при неспазване на трудови права. "Сега някои санкции са толкова минимални, че някои работодатели предпочитат да ги платят", обясни тя.

За дълго очакваната пътна карта за пенсионни промени Ефремова обясни, че основата ще бъдат анализите от последните години. "Това не са анализи, които могат да бъдат загърбени", посочи тя по повод широкия експертен труд зад тях. Наскоро "Сега" припомни основните идеи в тях:

Назад към пенсионната реформа! Съвсем неочаквано миналата седмица "Прогресивна България" даде своеобразен старт на нещо като пенсионна реформа. Под знамето да върнем връзката между принос и пенсия, за новите пенсионери отпадна ковид добавката, сложена във формулата за пенсиите като твърда сума от 60 лв.

Ефремова повтори вече казаното покрай ковид добавките, че ПБ ще се стреми да извади социалните плащания от държавното обществено осигуряване и да остави в него само свързаните с принос плащания.

Работата на парче ще бъде изключение, увери социалният министър по отношение на законодателните инициативи. Ще се стремим да предлагаме цялостни пакети от мерки, а не отделни текстове от порядъка на изменения в един член от закон, коментира тя. По образование съм юрист и за мен от първостепенно значение е да спазваме принципите и духа на закона, каза още Ефремова.