Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

От 31 до 252 евро ще получават хората с ТЕЛК през 2027 г.

Кабинетът предлага 443 евро линия на бедност за следващата година

01 Юли 2026
Правителството предложи размера на линията на бедност за 2027 г.
Pexels
Правителството предложи размера на линията на бедност за 2027 г.

31,01 евро става най-ниската помощ за хора с ТЕЛК по закона за хората с увреждания от 2027 г. Най-високата пък ще е 252,51 евро. Тези помощи се определят от линията на бедност, а правителството предлага тя да бъде 443 евро за следващата година. Изненади с размера не се очакват, тъй като той се изчислява по специална методика. Предложението е публикувано за обществено обсъждане.

Увеличението спрямо тазгодишното ниво на линията на бедност (390,63 евро) е с 13,4%, или с 52,37 евро. От линията на бедност се изчислява финансовата подкрепа за хора с увреждания, социалните помощи по Закона за социалното подпомагане и някои помощи по закона за закрила на детето. Под нея към момента са 1,369 млн. души, или 21,2% от населението на страната, пише в обосновката на решението.

За 2027 г. се предвижда да бъде осигурена финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания на над 800 000 средномесечен брой лица с трайни увреждания над 18-годишна възраст. По Закона за социално подпомагане се очаква да бъдат подпомогнати при равни други условия 82 000 лица и семейства, пише в мотивите.

Финансовата подкрепа за хората с увреждания се променя по следния начин (изчисленията са на "Сега"):

• от 50 до 70,99% степен на увреждане – 31,01 евро;

• от 71 до 90% степен на увреждане – 66,45 евро;

• над 90% степен на увреждане – 110,75 евро;

• над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – 132,90 евро;

• над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност или наследствена пенсия – 252,51 евро.

За социално слабите по Закона за социално подпомагане диференцираният доход, а оттам и максималната възможна помощ ще бъдат следните:

1. за лице, живеещо само – 219,29 евро;

2. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – 132,90 евро;

3. за всяко дете до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 132,90 евро;

4. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – 159,48 евро;

5. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 159,48 евро.

С целеви помощи за отопление се очаква през сезон 2026/2027 г. да бъдат подпомогнати 420 000 лица и семейства при равни други условия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

линия на бедност, хора с увреждания, ТЕЛК, социални помощи

Още новини по темата

Социалният министър заяви реформи на ТЕЛК и пенсиите
17 Юни 2026

Депутати внесоха проект за автоматична проверка на ТЕЛК
09 Юни 2026

Всеки десети човек с увреждания се чувства дискриминиран у нас
05 Май 2026

667 евро доход в София вече означава бедност
23 Апр. 2026

Един хляб или две коли – бедността у нас е нещо различно всеки ден
18 Март 2026

Започва изплащането на втория транш от парите за ученици
13 Март 2026

За 2 месеца са издадени над 52 000 ТЕЛК
08 Март 2026

Програма отпуска до 51 200 евро за рампи и асансьори
03 Февр. 2026

Намериха се още 5 млн. евро за модерни помощни средства
21 Яну. 2026

Шеф на ТЕЛК комисия е хванат с 8500 лв. подкупи
21 Яну. 2026

2025 г. счупи рекордите по ТЕЛК решения
13 Яну. 2026

Новите помощи за ТЕЛК и бедни ще се плащат от февруари
08 Яну. 2026

Влизат в сила по-високи помощи за хора с ТЕЛК и бедни
01 Яну. 2026

ТЕЛК вече е паралелна система за помощи
24 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса