Депутати внесоха проект за автоматична проверка на ТЕЛК

Проекти с промени в Закона за здравето и Закона за личната помощ въвеждат предварителен контрол при издаването на експертни решения от ТЕЛК и НЕЛК и отпускането на лична помощ за хора с увреждания. Промените са внесени от "Демократична България" и предстои да се види дали ще срещнат подкрепа у управляващото мнозинство.

Предложените текстове са съвсем общи и предвиждат въвеждане на автоматизирана оценка на риска от незаконосъобразно установяване на трайна неработоспособност, или т.нар. фалшиви ТЕЛК решения. Аналогични текстове предлагат автоматизирана оценка на риска и от незаконосъобразно предоставяне на средства за лична помощ – това са парите за личните асистенти.

Тъй като решенията трябва да стъпват на реална история на диагнози и изследвания, което е проверимо през Националната здравноинформационна система, е възможно да бъде изградена система от правила и дори елементи на изкуствен интелект, които да откриват автоматично аномалии и риск от провитоправно поведение, пишат Александър Симидчиев и колегите му от ДБ.

След установяване на висок риск, съответният случай следва да се разгледа от НЕЛК (ако действията са на ТЕЛК) и от МЗ (ако действията са на НЕЛК), предлагат депутатите. Такъв контролен механизъм, дори да не установява всички случаи на злоупотреби, ще създаде среда на непредвидимост за злоупотребяващите и ще повиши риска за тези лица, което съответно ще доведе до намаляване на фалшивите ТЕЛК решения, чрез които се източва социалната система и се получават неправомерни придобивки, всичко това на гърба на реално нетрудоспособните хора, които имат нужда от тази подкрепа, посочват те.

С други промени се отстранява и един абсурден дефицит в електронната система за медицинска експертиза. Според становище на здравното министерство, тя не предоставя електронни административни услуги и съответно – за нея Законът за електронното управление не е приложим, пишат депутатите. Това на практика означава, че тези услуги се предоставят по електронен път единствено с квалифициран електронен подпис, като не може да се ползва дори облачен подпис. Това създава неудобство за пациентите, които не могат да се възползват от алтернативни методи за идентификация и за ползване на услугите в системата, смятат от ПГ на ДБ.