Шеф на ТЕЛК комисия е хванат с 8500 лв. подкупи

Парите са взети от трима души, за да им се изготвят експертни решения за намалена работоспособност

Днес, 18:02
Илияна Кирилова

Председател на ТЕЛК комисия е хванат да взима подкупи от 8500 лв. Това съобщава официално държавното обвинение.

Окръжна прокуратура-Пазарджик привлече като обвиняем А.Д., за това, че през периода от месец септември 2025 г. до средата на месец ноември 2025 г. в гр. Велинград, обл. Пазарджик, и в гр. Пазарджик, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – лекар - председател на състав на ТЕЛК в болница в гр. Пазарджик, приел дарове - парични средства в общ размер на 8500 лв. (4345 евро), които не му се следват, разказва прокуратурата.

Той е извършил действия по служба - изготвил четири експертни решения за трайно намалена работоспособност на трима мъже, двама от които на 48 г., трети на на 66 г., и на жена на 61 г. Обвинен е за взимане на подкупи.

Установено е, че в три от случаите за издаване на съответните експертни решения за намалена работоспособност са предадени по 2500 лв., а в един от случаите 1000 лв. или общо 8500 лв.

На 20 януари 2026 г. при извършени процесуално-следствени действия в гр. Пазарджик и гр. Велинград, обл. Пазарджик, са били иззети множество веществени доказателства, документи, мобилни телефони, като по делото към момента са разпитана 20 свидетели. Извършват се и други действия по разследването, твърди още прокуратурата.

Спрямо обвиняемия А.Д. е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро.

Случаят доказва, че случайното разпределение на заявленията в страната с цел да се избегне именно такава корупция не работи - по времето, когато са засечени подкупите, това разпределение вече действаше.

