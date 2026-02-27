Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Полицаи се хвалят, че са отказали подкуп от 50 000 евро в Пловдив

Двамата задържани турци били издирвани, а Анкара иска екстрадирането на единия от тях

27 Февр. 2026
Илияна Кирилова

Колосален подкуп е бил предложен на полицаи в Пловдив от двама мъже, обявени за издирване в друга област. Метин Й. и Мирван, които незаконно са преминали границата на страната ни и се установили под тепетата, са предложили на служителите на МВР цели 50 000 евро, за да ги освободят от ареста, съобщава TrafficNews.

Двамата са обитавали къща на улица „Рая“ в район „Смирненски“. Информация за местоположението им е била получена от отдела по издирване в Пловдив, след което полицаите атакували адреса. Въпреки внушителното „финансово предложение“ на Метин Й., служителите на реда не се поддали на подкупа и подали сигнал към колегите си.

При обиските в дома били намерени различни документи за самоличност, част от които фалшиви. Пари обаче не са намерени.

Мъжете заявили, че са турци. Проверка показала, че Метин е издирван в съседната ни държава за трафик на наркотици. Турските власти вече са заявили желание за екстрадирането му. Мирван, който не разполагал с никакви документи за самоличност, е изпратен в бежански лагер.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

полицаи, подкуп

Още новини по темата

Шеф на ТЕЛК комисия е хванат с 8500 лв. подкупи
21 Яну. 2026

МВР извади полицаи с дълго оръжие по улиците
01 Яну. 2026

Арестуваха с подкуп служител на фонд "Земеделие"
05 Ноем. 2025

Божанов: 13% са вече пенсионерите в МВР
01 Ноем. 2025

Шофьор на Роби Уилямс е снимал как хората на ДАИ му искат подкуп
07 Окт. 2025

Подкупът от екипа на Роби Уилямс е искан с "Гугъл транслейт"
29 Септ. 2025

Двама са предадени на съд по делото за подкуп в щангите
21 Авг. 2025

Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
05 Авг. 2025

КПК кара депутат от ПП да обясни, че не е кмет на район "Витоша"
24 Юли 2025

Румънци подхвърлиха 290 евро подкуп на български гранични полицаи
23 Юли 2025

Полицай изнудвал бизнесмен с данни от МВР, за да му дава подкупи
15 Юли 2025

ВАС събори наредбата, по която полицаите се тестват за наркотици
25 Юни 2025

Полицаи са арестувани за взети на пътя подкупи
25 Юни 2025

РПУ-Казанлък е с нов началник заради смъртта на арестанта
10 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?