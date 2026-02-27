Полицаи се хвалят, че са отказали подкуп от 50 000 евро в Пловдив

Колосален подкуп е бил предложен на полицаи в Пловдив от двама мъже, обявени за издирване в друга област. Метин Й. и Мирван, които незаконно са преминали границата на страната ни и се установили под тепетата, са предложили на служителите на МВР цели 50 000 евро, за да ги освободят от ареста, съобщава TrafficNews.

Двамата са обитавали къща на улица „Рая“ в район „Смирненски“. Информация за местоположението им е била получена от отдела по издирване в Пловдив, след което полицаите атакували адреса. Въпреки внушителното „финансово предложение“ на Метин Й., служителите на реда не се поддали на подкупа и подали сигнал към колегите си.

При обиските в дома били намерени различни документи за самоличност, част от които фалшиви. Пари обаче не са намерени.

Мъжете заявили, че са турци. Проверка показала, че Метин е издирван в съседната ни държава за трафик на наркотици. Турските власти вече са заявили желание за екстрадирането му. Мирван, който не разполагал с никакви документи за самоличност, е изпратен в бежански лагер.