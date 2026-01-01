Медия без
МВР извади полицаи с дълго оръжие по улиците

Допълнителни наряди от жандармерията са пуснати в София, Варна, Бургас и Пловдив

Днес, 13:42
Жандармеристи с автомати пред столичен мол
МВР
Жандармеристи с автомати пред столичен мол

МВР извади полицаи с дълго оръжие по централните улици, пред моловете и изобщо пред всички места, на които се събират повече хора в големите градове. Това се разбира и вижда от съобщение и снимки, пуснати от МВР. 

"В първия ден на Новата година екипи на Дирекция „Жандармерия“ продължават да помагат за опазване на обществения ред. Допълнителни наряди са излъчени от Зоналните жандармерийски управления в София, Варна, Бургас и Пловдив", посочват от вътрешното министерство. Те ще изпълняват задачи в централните части на четирите големи града, където се очаква струпване на множество хора. Това са празничните базари, периметрите около големите търговски обекти и транспортните възли.

Екипи на ЗЖУ-София са командировани и към Петрич, където се провеждат станчинарските игри "Сурва 2026". По традиция там празненствата започват още в Новогодишната нощ, когато различни фолклорни групи обикалят по домовете на хората и наричат, но официалната част е предвидена за преди обед и ще се състои пред общината, където се очаква голямо струпване на хора. 

В самата Новогодишна нощ екипи на ЗЖУ-София и ЗЖУ-Пловдив се включиха в охраната на празненствата, организирани в центровете на столицата и града под тепетата. Сериозни нарушения на обществения ред не са констатирани, пишат още от МВР.

МВР
полицаи, дълго оръжие

