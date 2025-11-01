Божанов: 13% са вече пенсионерите в МВР

Броят на пенсионерите в МВР расте - вече са 13% от персонала, с близо 200 повече от преди 6 месеца. Това обяви в социалните мрежи депутатът на ДБ Божидар Божанов, като се позовава на данни от НОИ. "Ако някой е очаквал реформи, година и половина след приемането на сериозния ръст на заплатите в МВР, се е объркал. Затова тогава не подкрепихме увеличението, защото не беше обвързано с никакви реформи. Също така преди 8 месеца предложихме законови промени, с които поетапно да бъдат освободени пенсионерите от МВР. Ще ги предложим и в бюджет 2026", заявява той.

Божанов обяви такава статистика и през февруари. Тогава в отговора на осигурителния институт се посочваше, че 5881 служители на МВР са упражнили правото си на пенсия. Те бяха посочени по различните закони, по които се наемат служителите на МВР - 4349 души по закона за МВР, 509 по Закона за държавния служител и 1023 по Кодекса на труда. При 48 хиляди заети щатни бройки, това е над 12%, сметна тогава депутатът.

От началото на годината до края на юни са отпуснати общо 23 767 лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, като от тях 749 са на хора от сектор "Сигурност", показват публичните данни на НОИ. Средната лична пенсия в сектор "Сигурност" за 2024 г. е 1673,90 лв. При новоотпуснатите обаче размерите са по-високи, защото и осигурителният доход е по-висок - 1925,14 лв.

Освобождаването на пенсионерите от държавната администрация е един от болезнените въпроси на оптимизацията й. От години има опити да се сложи ред в това, но данните подсказват, че за поредна година няма напредък.