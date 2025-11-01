Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Божанов: 13% са вече пенсионерите в МВР

Над 6000 души във вътрешното ведомство получават и пенсия, и заплата

Днес, 13:52
Оптимизацията на администрацията, включително МВР, ще е една от горещите теми на бюджет 2026.
БГНЕС
Оптимизацията на администрацията, включително МВР, ще е една от горещите теми на бюджет 2026.

Броят на пенсионерите в МВР расте - вече са 13% от персонала, с близо 200 повече от преди 6 месеца. Това обяви в социалните мрежи депутатът на ДБ Божидар Божанов, като се позовава на данни от НОИ. "Ако някой е очаквал реформи, година и половина след приемането на сериозния ръст на заплатите в МВР, се е объркал. Затова тогава не подкрепихме увеличението, защото не беше обвързано с никакви реформи. Също така преди 8 месеца предложихме законови промени, с които поетапно да бъдат освободени пенсионерите от МВР. Ще ги предложим и в бюджет 2026", заявява той.

Божанов обяви такава статистика и през февруари. Тогава в отговора на осигурителния институт се посочваше, че 5881 служители на МВР са упражнили правото си на пенсия. Те бяха посочени по различните закони, по които се наемат служителите на МВР - 4349 души по закона за МВР, 509 по Закона за държавния служител и 1023 по Кодекса на труда. При 48 хиляди заети щатни бройки, това е над 12%, сметна тогава депутатът.

От началото на годината до края на юни са отпуснати общо 23 767 лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, като от тях 749 са на хора от сектор "Сигурност", показват публичните данни на НОИ. Средната лична пенсия в сектор "Сигурност" за 2024 г. е 1673,90 лв. При новоотпуснатите обаче размерите са по-високи, защото и осигурителният доход е по-висок - 1925,14 лв.

Освобождаването на пенсионерите от държавната администрация е един от болезнените въпроси на оптимизацията й. От години има опити да се сложи ред в това, но данните подсказват, че за поредна година няма напредък.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МВР, полицаи

Още новини по темата

МВР арестува жени, измамили десетки хора с лоша кредитна история
15 Окт. 2025

МВР атакува дискотеките в Студентски град
06 Окт. 2025

Срина се системата за актове и глоби на МВР
02 Окт. 2025

Борисов обвини медиите за "мазалото" на МВР в Русе
14 Септ. 2025

Четирима младежи пребиха жестоко шефа на МВР-Русе заради забележка
04 Септ. 2025

МС предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
26 Авг. 2025

Полицаите на Пеевски поеха МВР-Кърджали
21 Авг. 2025

МВР купува стотици коли и мотори с парите от глоби
20 Авг. 2025

МВР: Поне 69 000 българи ползват хероин
17 Авг. 2025

МВР атакува пункт за технически прегледи заради измами с вредните газове
11 Авг. 2025

Полицията разби наркогрупа в София
09 Авг. 2025

Битката не е срещу пожарите, а за власт и един милиард

09 Авг. 2025

Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
05 Авг. 2025

Премиерът ще вкарва изкуствения интелект в МВР
01 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте