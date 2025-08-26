МС предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Министерският съвет ще предложи утре Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи премиерът Росен Желязков пред журналисти в Костинброд. В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на МВР. "Предложението ни се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни", коментира Росен Желязков. Той отбеляза, че кабинетът все още очаква президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложение за председател на ДАНС.

Утре министрите ще одобрят и предложенията за посланици, каза министър-председателят. Той не е съгласен, че процедурата се бави, както обяви президентът Румен Радев вчера. "Самата процедура се случва динамично във времето. По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди МС да направи своите предложения с решение. Това предварително съгласуване има една цел - да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците. Ние отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре с решение на МС ще му ги предложим", каза Желязков, цитиран от БНТ. Утре ще бъде предложен и посланик за САЩ, допълни той, след като вчера президентът Румен Радев критикува, че още чака предложението за Вашингтон.

Премиерът беше в Костинброд заедно с голяма група високи гости за откриване на малката детска граница "Слънчице". Новото детско заведение бе осветено от патриарх Даниил, а сред гостите бяха министърът на образованието Красимир Вълчев, кметът Трайко Младенов, началникът на РУО Росица Иванова, депутати, заместник-министри, общински съветници. Сред представените гости малко неочаквано бе и началникът на НСО ген.-майон Емил Тонев.

В новооткритата градина са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца. „Слънчице“ е изградена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2025 г. на Министерството на образованието и науката.

Даниел Митов: Нямам колебания за Рашков

"Главен комисар Рашков е опитен полицай. Вече година изпълнява функциите на главен секретар. Ясно е, че под неговото ръководство се работи екипно, работи се добре, вижда се и от резултатите, така че аз тук нямам никакви колебания и забележки. Надявам се полемиката с президентството да е решена, тъй като президентът вече съгласува намерението на българското правителство да предложи главен комисар Рашков за главен секретар на МВР. Така че мисля, че оттук нататък единствено остава процедурата да се извърви докрай", заяви вътрешният министър Даниел Митов при откриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт в Долна Баня, цитиран от БНР.

БИОГРАФИЯ

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA. В МВР работи от 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР - Велико Търново. След това кариерата му продължава в ГД „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Криминална полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при ГДБОП. От 12 юли 2023 г. е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП. От 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.