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Кабинетът все пак обсъжда повдигане на тавана на пенсиите

Пълното му отпадане обаче не е на дневен ред, каза социалният министър

Днес, 12:47
БГНЕС

Към този момент управляващите не планират отпадане на тавана на пенсиите, но се обсъжда неговото повишаване. Това съобщи днес пред БНТ социалният министър Наталия Ефремова. Замразяването на тавана на пенсиите при увеличение на максималния осигурителен доход беше една от големите критики към бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Ефремова обвърза пълното премахване на тавана с отвързване и на максималния осигурителен доход, което няма да бъде от полза на хората с високи осигурителни доходи. Затова мислим за постепенно, поетапно повишаване на тези тавани, коментира Ефремова.

Нашата задача заедно със здравната система ще бъде в разделяне и много по-точно определяне на медицинските критерии, по които става ясно решението за това каква степен на функционалност има човек. Вече ще говорим какво може човекът със съответното увреждане да работи, защото нашата задача е да осигурим възможност за работа на хората, които въпреки своето увреждане могат да упражняват труд, коментира за очакваната реформа в ТЕЛК социалният министър. Дотук заявките са за по-прецизна индивидуална оценка и промени в посока ТЕЛК да не бъде единственият ключ към системата.

Както "Сега" писа, от 1 юли таванът на пенсиите ограничи нови над 6600 пенсии, тъй като остана без промяна, а пенсиите бяха осъвременени със 7,8% по швейцарското правило. През юни точно 1738,40 евро получаваха 9195 пенсионери, а сега вече са 15 817 души. Това е увеличение на ощетените от ограничението със 72%.

 

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Ключови думи:

таван на пенсиите, ТЕЛК

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