Пеевски е проверяван за търговия с влияние и износ на пари

Проверката на ГДБОП за задграничните пътувания на народния представител Делян Пеевски са по повод "постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недеклариране финансови средства през държавната граница". Това става ясно от справка с данни на МВР и ДАНС, предадена в Народното събрание от вътрешния министър Иван Демерджиев. В нея отново се твърди, че санкционираният за корупция по закона "Магнитски" политик е пътувал с конституционния съдия Десислава Атанасова, независимо че последната извади документи, че на съответната дата е пътувала до Турция с Turkish Airlines.

В справката на ГДБОП е записано, че се провежда "оперативно-издирвателна дейност" по отношение на пътуванията на Пеевски. Не пише дали има дело за проверка, за разработка или нещо друго. Не става ясно и на какво основание е работено по лице с имунитет, какъвто е Пеевски.

В справката е посочено, че общо за периода от 15.06.2018 г. до 15.06.2026 r., Пеевски е осъществил 227 полета, като за 135 е ползвал чартър на частни авиокомпании и е пътувал самостоятелно - 68 регистрирани влизания в страната и 67 регистрирани излизания. Останалите 92 полета са осъществени с други лица, от които 46 са с редовни полети с големи компании, а останалите 46 са с чартърни полети. Общо чартърите за периода са 181.

Описани са и частните авиокомпании, които са използвани - Hyperion Aviation LTD; EGT JET LTD; Alliance Executive Jets LTD. В справката на ГДБОП е натъртено, че EGT JET LTD е притежавано от дружеството "Евро Геймс Технолоджи", чийто действителен собственик е Ивелина Михалева. Нейни съдружници в компанията са няколко малтийски фирми. В една от тях - "ИМ Глобал Холдинг Лимитед" дружествени дялове е притежавала Мария Каменова, която има дете от Георги Папазки - брат на известния хазартен бизнесмен Валтер Папазки.

Извършваните през EGT JET LTD полети са били по договор с адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори". В него участва Александър Ангелов, който по данни на МВР е адвокат на Пеевски. За другите две компания е посочено, че са малтийски и предоставят услуги по цял свят.

В справката, дадена от Демерджиев в НС, е записано, че е установено съвместно пътуване със самолет на 05.04.2024 г. ,по направлението София - Дубай (OAE), на Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова, конституционен съдия. То е извършено с чартърен полет на Нуpегіоп Aviation LTD. Тази информация се вижда и от извадката от системата PNR (Passenger Name Record). Атанасова твърди, че на тази дата е пътувала само до Турция, и то с Turkish Airlines. Тази вечер тя отново повтори тезата си, че има всички документи, за да докаже правотата си. "Справката,, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни", написа тя във "Фейсбук".

В справката са изредени имена и на други хора, които са пътували с Пеевски, като един от тях бизнесменът Александър Сталийски. В справката на ГДБОП за него е записано, че се занимава с отдаване на имоти под наем и експлоатация на недвижими имоти и има информация, че е от кръга "Котараците". Сталийски вчера каза пред БНТ, че никога не е пътувал с чартър до Дубай. Сред пътувалите са и адвокатът на Пеевски - Александър Ангелов, изпълнителният директор на „Булгартабак“ Венцислав Чолаков, оръжейният бизнесмен Добрин Иванов, както и хора, които организирали лов и занимаващи се с охрана.

В справката има и резервация - без да е ясно в каква връзка, за полет на 05.08.2024 г. по направление Бодрум (Турция) - София с превозвача Hypeпon Aviation LTD, съвместно Цветелина Янева, за която е записано, че има дете от Делян Славчев Пеевски, и с Цветелина Бойчева, която има две деца от собственика на "Инса ойл" Георги Самуилов. Пеевски не е бил в самолета, а само е имал обща резервация.

В справката се набляга, че от постъпили данни от митниците е станало ясно, че при излизане от България Делян Пеевски не е обявявал парични средства и вещи, подлежащи на деклариране. Предстояло да се изиска допълнителна информация.

Чрез Дирекция „Международно оперативно сътрудничество" пък са изпратени писма до Интерпол и Европол, до властите в ОАЕ, Турция и Гърция, с които е изискана допълнителна информация за извършване на цялостен анализ на пътуванията.

Накрая ГДБОП рапортува, че оперативно-издирвателната дейност и анализът на постъпващата информация продължават и към момента.