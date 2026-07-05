"Магнитски" не лови Пеевски и Горанов, но лови Румен Овчаров

Оказва се, че българската банкова система третира по различен начин санкционираните по закона "Магнитски" български политици и бизнесмени.

"Държа да си остана в списъка "Магнитски". Сложих си го на реверчето като брошка, като орден, че съм защитавал интересите на държавата. Нямам банкови карти, жена ми има, разнася ме като куфар", казва санкционираният политик от БСП Румен Овчаров пред БНР преди седмица. Преди няколко дни лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви в парламента, че "санкциите не важат в България". Това беше по повод пътуванията му с граждански полети и с частни самолети до Дубай от юни 2021 г., когато САЩ му наложиха санкциите. „Пеевски и Владислав Горанов получават заплатите си по банков път въпреки санкциите „Магнитски“, съобщи "Дневник" преди седмица . Бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Владислав Горанов е също под американски санкции.

С промяна в правилника на Народното събрание депутатските възнаграждения вече се изплащат само по банков път. Според публикацията администрацията на парламента е потвърдила, че възнагражденията на санкционираните Пеевски и Горанов също се превеждат по банков път.

От отговорите на администрацията на парламента се разбира, че НС не е получавал официални указания от държавни институции, Българската народна банка или международни финансови организации за начина на изплащане на възнаграждения на санкционирани по "Магнитски".

Двамата депутати са сред десетки физически и юридически лица, които бяха санкционирани от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ . Основанието беше участие в значителна корупция. По правилата на санкционния режим американски граждани и компании нямат право да извършват сделки с включените в списъка. Банките по света, включително в България, рискуват сами да попаднат под санкции, ако не спазват ограниченията.

Заплатите на Пеевски и Горанов в 52-ото Народно събрание се изплащат редовно, показват отговорите на въпросите, които "Дневник" е изпратил по ЗДОИ. Двамата получават основното си месечно възнаграждение по банков път, като размерът му се равнява на три средни месечни заплати в обществения сектор.

Депутатските възнаграждения се превеждат по лични банкови сметки, посочени от съответните народни представители в различни български банки. Не е правена никаква проверка дали обслужващата банка на парламента прилага ограничения заради санкциите, гласят още получените отговори. БНБ има правомощия за надзор върху прилагането на санкциите от търговските банки и на Закона за мерките срещу изпирането на пари. По този повод БНБ казва, че отговорността е на частните банки, които обслужват съответните клиенти, и насочва вниманието към правния вакуум по отношение на американските санкции.

През 2022 г. „Сега“ публикува материал, че тогавашното ръководство на парламента отказва да разкрие по какъв начин Пеевски получава депутатската си заплата, тъй като тогава вече беше под американските санкции.

Преди два дни вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че "санкциите „Магнитски“ се прилагат на територията на България. Искам да изненадам Делян Пеевски с тази новина."