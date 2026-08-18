Десетки полицаи с хеликоптер откриха над 3 тона марихуана в Пирин

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Гранични полицаи откриха и унищожиха над 3 тона канабис в планините Пирин и Огражден, съобщиха от МВР. При операцията е използван и хеликоптер, както и десетки полицаи.

Според официалното съобщение, служители от ГПУ-Петрич и Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ на ГД „Гранична полиция“ са проведлиспециализирана операция за откриване на канабисови насаждения на югозападните склонове на Пирин планина.

В хода на провеждане на операцията, в местност в землището на село Сугарево, община Сандански, е установена нива с площ около 1600 кв. м. Там са открити 1546 корена зелена тревиста маса, реагираща на канабис.

Общото тегло на наркокултурата е над 3 тона, с височина на растенията от 120 см до 230 см. Те са унищожени чрез изгаряне в присъствието на комисия.

Хеликоптер на „Гранична полиция“ откри и още едно място с канабис – в планината Огражден, в землището на село Баскалци, община Петрич. Там граничните полицаи унищожиха 28 кг канабисови растения.

И в двата случая е образувано досъдебно производство, не се съобщава за задържани.

При друго разследване на 17 август гранични полицаи извършили проверка на частен имот в село Страшимирово, Варненско. В помещения на къщата са установени растения от рода на конопа в различен стадий на развитие.

Обитателят на имота е задържан. Разследването продължава под надзора на районната прокуратура.