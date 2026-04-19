Арестувани са двама гранични полицаи за трафик на мигранти

Те са задържани за 72 часа и са им повдигнати обвинения

19 Апр. 2026
Двама гранични полицаи са арестувани за трафик на мигранти. Това съобщи пред БТА шефът на Районната прокуратура в Ямбол Мина Грънчарова. Служителите на Регионална дирекция „Гранична полиция“ в Елхово са задържани за срок от 72 часа и са им повдигнати обвинения за незаконен трафик на хора. 

„Привлечени са за престъпления по чл. 281, ал. 2 от НК. Наказанието, което законът предвижда, е лишаване от свобода от две до десет години и глоба от 5000 до 20 000 лева“, посочва прокурор Грънчарова.

Предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ пред Районни съд в Елхово.

Съобщение за арест на гранични полицаи се появи още снощи в различни сайтове, но официално потвърждение дойде едва днес. Според информацията служители от Дирекция "Вътрешна сигурност" са нахлули в граничното полицейско управление (ГПУ) в Елхово и са задържали началника на групата и един от инспекторите. До акцията се е стигнало след оперативни действия и следене на работото на това ГПУ в продължение на месеци. 

Според данните, задържаните са триели от системата алармите, които се задействат, когато покрай границата биват засечени бежански групи. Освен това са координирали пътя на митрантите, съдействали им и с намирането на автомобили, с които да се придвижат към вътрешността на страната.

