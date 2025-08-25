Медия без
Каналджиите все по-масово ползват дронове на границата

Нов микробус с 24 души бе заловен в село Лозенец

Днес, 08:43
Момент от задържането оня ден.
Разузнаването с дрон е все по-ползван инструмент от турските трафиканти на хора, стана ясно от думите на директора на Гранична полиция Антон Златанов пред bTV днес. Главният комисар разясни, че най-ниският натиск в момента е по границата с Резово, съответно там каналджиите "натискали" - издебват участъци през реката. "90% от нелегалните мигранти успяваме да блокираме още на границата. Има един процент, който успява да премине, задържаме ги в граничните зони. Когато не успеем, те се качват на различни превозни средства - блокираме участъци, за да ги спрем по безопасен начин и на безопасно място", обясни още той.  Вече трафикът не бил насочен към Сърбия, а Румъния.

Снощи край Лозенец отново е задържан бус с 24 мигранти, както и по-предния ден. Шофирал го е български гражданин. Златанов каза, че на такава група ѝ трябва около минута и половина, за да мине с висока стълба през защитната ограда или през предварително направен разрез. Водачите на такива превозни средства, когато са с чисто съдебно минало, получават условни присъди. Когато се случи втори път, присъдите вече са ефективни.

"През 2023 г. цената на един превозван мигрант е била между 700-1000 евро на човек, а сега в зависимост от удобствата на конкретния мигрант цената варира между 5000-20 000 евро", каза още Златанов. Ако преминаването е по-лесно, цената пада и за да си "вържат сметката", трафикантите тъпчат много хора в бусовете. 

