Задържан е шофьорът, превозвал нелегални мигранти в Лозенец

Шофьорът на буса, хванат да превозва 24 нелегални мигранти в Лозенец, е заловен, става ясно от изявление на шефа на Гранична полиция Антон Златанов във "Фейсбук".

"Увереността ми, че бързо ще успеем да задържим избягалия водач на буса, който превозваше 24 афганистанци в района на бургаския курорт Лозенец, се потвърди от перфектните действия на колегите от Гранична полиция и от Национална полиция - същият току-що беше задържан при организираната от нас блокада в района, опитвайки се да се укрие в такси. Както предполагахме - грузински гражданин на 21 години!", написа той. Автомобилът бил спрян за проверка на КПП-Караагач, на пътя за Бургас.

Снощи в Лозенец при операция на служители от Главна дирекция "Гранична полиция" бе задържан бус с 24 нелегални мигранти, представяли се за граждани на Афганистан, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Бургас.

Шофьорът на буса с русенска регистрация опитал да избегне полицейска проверка, не се подчинил на звуковите и светлинни сигнали и навлязъл в селото. С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са предприети действия за спирането му, пишат от полицията. Шофьорът побягнал, а превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети.

Екипи на Спешна помощ са осъществили на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.

Малко по-рано на КПП - Караагач служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан.

Шефът на Гранична полиция Антон Златанов написа във Фейсбук, че трафикантите са грузинци. "Схемата, по която грузинците са се опитали да превозят афганистанските мигранти, е следната - пилотен автомобил се движи с известна преднина пред микробуса, за да проверява за гранични патрули по трасето, а мигрантите са натоварени в микробус, движещ се малко по-назад. Вероятността от задушаване на същите в толкова малко превозно средство е огромна", написа той.

Пред Нова телевизия един от мигрантите каза, че е от Афганистан, че е платил 4000 евро за превоза и че са чакали дълго в Турция, за да ги превозят. Част от тях отивали към Италия, други - към Германия.

Главен комисар Антон Златанов съобщи още, че се отчита значителен спад в опитите за нелегално преминаване. "В сравнение с 2023 г., която е най-тежката, имаме много голям спад и в опитите за преминаване, и в задържаните лица във вътрешността на страната. От януари до август 2023 г. има 115 000 предотвратени опита, тази година са малко над 9700. Успяваме да задържим почти всички, които се опитват да влязат в страната или да излязат през Румъния и Сърбия", заяви той.

По думите му намаляването на мигрантския натиск се дължи на по-сигурната охрана на границата, техническото обезпечаване с видеонаблюдение и автомобили, както и на активното сътрудничество със съседни държави. Засилената работа срещу каналджийските мрежи също дава резултат - само м.г. са неутрализирани 15 престъпни структури, а лидерите им вече са осъдени. Златанов уточни, че в резултат на тези действия цената на нелегалното превеждане на мигранти през страната е нараснала от 700-1000 евро през 2023 г. до 8-20 хил. евро в момента.