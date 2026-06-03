Обрат с пенсиите – няма да се вземат по 2,39 евро от увеличението

"Прогресивна България" се отказа да вади ковид добавката от осъвременяването на пенсиите. Това означава, че всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8% от 1 юли, както трябва да бъде по швейцарското правило, заложено в Кодекса за социално осигуряване. Остава обаче идеята от 1 юли към новите пенсии да не се добавя твърда сума от 30,68 евро (60-те лв., които се даваха през 2022 г. за пандемията).

Промяната бе обявена тази сутрин от Константин Проданов в началото на дебата по удължителния закон в пленарна зала, като за целта се прави техническа редакция на внесения за окончателно приемане проект. С нея се премахва промяната в Кодекса за социално осигуряване, с която от осъвременяването се вадеше ковид добавката. Това щеше да отнеме от увеличението по 2,39 евро на пенсионер, което за всяка пенсия щеше да означава по-малък процент на осъвременяване от 1 юли. Поради по-голямата тежест на ковид добавката в ниските пенсии, те щяха да получат по-малко увеличение от по-големите.

Преди да обяви отстъплението, Проданов отново защити промените. "Нямаме за цел да удряме пенсионера. Искаме да възстановим връзката принос-пенсия. Затова предлагаме да не се отпускат добавките за новите пенсии", обясни депутатът на Радев. Идеята беше да се възстанови осигурителната система към реалната й форма, посочи той.

Стефан Белчев от ПБ също защити отпадането на добавките за новите пенсии, като цитира и пенсионните анализи от последните години, според които добавката е допринесла за намаляване на бедността сред пенсионерите, но мястото й не е в пенсионната формула.

"Направете го правилно, но не увеличавайте бедността", призова Асен Василев от ПП, който иска да не се отменя добавката за новите пенсии, докато не се направи цялостна реформа.

ПРЕМИЕРЪТ

"Пенсии няма да се намаляват, напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълния размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. Политици, които доведоха пенсионерите до морална катастрофа, са обзети от амнезия", коментира по същото време в Министерския съвет премиерът Румен Радев.

ЛИКВИДНА КРИЗА

Към края на май текущата ликвидност - частта от фискалния резерв, която правителството може да ползва за плащания, е паднала много ниско. По данни на депутата от ПБ Стефан Белчев наличният ресурс, с който държавата може да се разплаща, е в размер на 900 млн. евро. Останалите средства във фискалния резерв са неприкосновени - 2,4 млрд. евро на Сребърния фонд, както и 1,1 млрд. евро вземания от ЕС, които в момента не са налични. Белчев призна, че в този случай ще има проблеми с изплащането на пенсиите за юли месец и именно за да не се стига до такива правителството иска да получи право да изтегли нов дълг в размер на 3,8 млрд. евро, с които да поеме плащания на пенсии и тези по ПВУ, който приключва през август. Искането за дълга бе включено на второ четене при промените в удължителния закон и бе оттеглено, като сега ще се внася повторно от правителството заради абсурдна правна технология и заявката на опозицията, че ще бъде обжалвано в КС.

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