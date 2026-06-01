ПБ реже ковид добавката в пенсиите и партийните субсидии

Управляващите искат да вдигнат с 3.8 млрд. евро тавана на държавния дълг

01 Юни 2026
Константин Проданов
Константин Проданов
Константин Проданов

"Прогресивна България" е готова с нови мерки за решаване на бюджетните проблеми. 

Предлагаме намаляване на партийните субсидии и премахване на ковид добавките за новите пенсии, обяви Константин Проданов, председател на временната бюджетна комисия в Народното събрание. Той уточни, че икономията на средства с тези две мерки няма да е голяма, но "рязането" на разходите ще продължи и в други пера.

Идеята на ПБ е субсидиите за партиите, които сега са 4.09 евро на глас, да бъдат намалени на 3 евро на глас. Редукцията ще е в сила от 30 април, когато бе клетвата на новото Народно събрание. Искаме да дадем пример, като започнем от нас, от парламента, поясни Проданов. 

Новата власт ще сложи край на т.нар. ковид добавки към пенсиите (60 лв.). Това беше временна мярка, пандемията отдавна приключи, каза депутатът от ПБ. Добавката се премахва от формулата за изчисление само за бъдещите пенсии – тези, отпуснати след 1 юли. За заварените пенсии добавката остава, но се изключва от осъвременяването на пенсиите, т.е. 7,8% увеличение ще се прилага само върху основната сума, без 60-те лева (30,68 евро сега).

Има и трето предложение на ПБ. То е за вдигане на тавана на новия дълг, който правителството може да поеме тази година, с до 3.8 млрд. евро. В сегашния си вид удължителния закон за бюджета позволява взимане на дълг само за покриване на падежиращ дълг през годината. Това се равнява на сума от 1.4 млрд. евро, която вече бе изчерпана като емисии от началото на годината. Сумата е необходима, за да може да се финансират проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат завършени тази година. Парите ще бъдат възстановени впоследствие от бюджета на ЕС. По ПВУ чакаме две плащания - през юли и в края на годината, посочи Константин Проданов.

Мерките вероятно ще бъдат прокарани в удължителния закон, който урежда разходите и приходите на държавата до приемането на редовния бюджет. Проектът е включен в дневния ред на бюджетната комисия в НС, която ще заседава във вторник.

"Прогресивна България" обмисля по-кратко майчинство
Прогресивна България" обсъжда съкращаване на срока на майчинството. Тази идея спомена депутатът Владимир Николов тази сутрин пред Би Ти Ви. Засега това е единственото, което се знае по въпроса.
СЕГА
01 Юни 2026

Няма да се съкращава платеното майчинство  

Шефът на временната бюджетна комисия опроверга съпартиеца си Владимир Николов за възможно съкращаване на срока на платеното майчинство. Не сме обсъждали и не предвиждаме такава ревизия, само ще улесним майките, които искат да се върнат по-рано на работа, каза Проданов. "Прогресивна България“ обсъжда мерки за недискриминация на жените, които са в майчинство, но желаят да продължат кариерното си развитие. По този начин се гарантира правото на избор на всяка майка в първите години от отглеждането на децата. Във връзка с това се обмисля подкрепата за всяка майка, която иска да се върне на работа, да бъде в бъдеще с повишен размер на обезщетението за втората година от майчинството", съобщиха от партията. „Прогресивна България“ прави преглед на целия пакет от подкрепящи семейни политики и след преценка на възможностите на бюджета, ще предложи изменения, включително и на семейните помощи за деца, пише още в съобщението.

 

Константин Проданов, Прогресивна България, бюджет 2026, майчинство, държавен дълг, пенсии

