Депутатите орязаха правата на особения управител на "Лукойл Нефтохим"

На първо четене в пленарна зала депутатите орязаха правата на назначения от държавата особен управител на четирите дъщерни фирми на "Лукойл" у нас.

Със 157 гласа "за" и 21 "въздържали се" (основно ГЕРБ) бе прието решенията на особения търговски управител да подлежат на съдебен контрол.

Фигурата на особен търговски управител, назначаван в частни дружества от държавата, бе въведена през ноември 2025 г. с промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. Въпреки че в този закон не се посочва името на "Лукойл", промяната бе направена именно за четирите дружествата на руската компания у нас, след като тя бе поставена под санкции от САЩ, Великобритания и ЕС. Тогава на особения управител бяха дадени изключително големи правомощия - да встъпва в правата на собствениците на предприятието, да извършва разпоредителни сделки с акции или дялове в капитала на предприятието, да се разпорежда или да отчуждава имущество на дружеството. А невъзможността да се обжалват решенията на особения управител бе една от най-големите критики на опозицията тогава.

"Тъй като чрез особения търговски управител държавата действа в условията на неотложност и нарушава правата на собствениците на засегнатите предприятия, необходимо е ограниченията да са наложени със закон и да са пропорционални спрямо преследваната от държавата цел. Разпоредителните сделки с акции или дялове от капитала на предприятието, както и тези с имуществото на дружеството, съставляват непряко одържавяване на предприятието, което е в разрез с конституционно гарантираното право на частна собственост. Същевременно е ограничена възможността на административен и съдебен контрол върху актовете на особения управител, а поначало те са и присъщи на правовата държава", посочват в мотивите си вносителите от "Прогресивна България".

Предвижда се съдебният контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител - разпореждане с акции или дялове в капитала и с имущество на дружеството, които засягат в най-голяма степен правото на собственост на акционерите, да става по реда на ГПК, т.е. в бързи срокове.

Административният контрол вече ще се осъществява от министъра на икономиката, инвестициите и индустрия и Министерския съвет, като особеният управител на "Лукойл Нефтохим" всеки месец трябва да представя отчети за свършената работа.

От "Продължаваме промяната" обявиха, че ще предложат за второ четене да се въведат изисквания каква информация да съдържат тези отчети, както и да станат публични, за да не бъдат те формални. "Освен това трябва да се въведат стандарти за добро управление на тези управители, които назначава държавата в частни дружества", поиска Радослав Рибарски от ПП. Според него изобщо не трябва да е разписана в закона възможност особените търговски управители да се разпореждат с акции и имущество на дружествата, а да извършват само оперативна дейност.

От "Възраждане" призоваха държавата да купи бургаската рафинерия. "Фигурата на особен управител трябва да бъде премахната, рафинерията да бъде върната на собственика и да започнат преговори за закупуването й, като тя отново стане държавна - такава, каквато беше преди Иван Костов да я продаде на Русия", заяви Цончо Ганев. Според него правителството трябва да започне разговори с администрацията на Тръмп, за да се получи разрешение за подобна сделка.

От "Възраждане" изразиха съмнение, че от "Прогресивна България" са се отказали да сменят сегашния особен управител на "Лукойл Нефтохим" Румен Спецов. В отговор Слави Василев от ПБ увери, че Министерски съвет обсъжда този въпрос и скоро "ще има новини".