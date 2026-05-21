Ефектът "Бангаранга" взриви цените на нощувките в София

Победата на Дара на "Евровизия 2026" донесе на България ролята на домакин на конкурса догодина. Фурорът на "Бангаранга" моментално се отрази на пазара на имоти и цените на нощувките в София през май 2027 г. се изстреляха в небесата. Официални дати за дните на "Евровизия" в България през 2027 г. все още няма, но цените на апартаментите и хотелите за следващия май се устремиха нагоре. Появиха се смайващи оферти - например 7000-12 000 евро за 6 нощувки в периода 10-16 май.

В социалните оферти шества "превъзходен" апартамент с площ 80 кв. м на пл. "Славейков", в който 6 нощувки се предлагат за 22 920 евро.

Друг собственик предлага на майските си гости 45 кв. м в центъра на София за 9639 евро за 6 преспивания.

Потребители на платформи от рода на AIRBNB и Booking виждат и стъписващи цени, и запълнени през май догодина календари. Предложения като 15 000 - 18 000 евро за четири нощувки в центъра на столицата в предполагаемите дни на "Евровизия" наистина звучат невероятно - при положение, че извън май наемането на същите имоти струва около 300 евро, а стандартният месечен наем за подобни имоти е около 2000 - 2200 евро.

Изглежда, че собственици и мениджъри на апартаменти са решили да действат на принципа "ден година храни" покрай засиления интерес заради провеждането на "Евровизия" в България. Появиха се коментари, че има фалшиво запълнени графици и че собствениците ще изчакат да наближи събитието, за да се ориентират как вървят и с колко могат да качат цените, после ще тогава ще "отворят" дните за резервации.

Има и такива драми - собственик на апартамент, който го отдава под наем чрез хостинг фирма, се оплака във Фейсбук, че решил да ползва имота си по време на "Евровизия" 2027 г., но установил, че вече всички предполагаеми дати около конкурса са резервирани в Booking при необновени цени.

"Трябва да се радваме, че ще дойдат повече клиенти. Резервациите ни за май 2027 са 60-70% над стандартното ниво", казва Тодор Колев, управител на десетки имоти в столицата, пред БНТ. Според него екстремно високите цени са "стратегия" - собствениците избират да държат календарите си отворени само при изключително изгодни оферти.

А Стоян Николов, собственик на софтуер за управление на имоти, твърди, че скокът не е масов, а за малък процент от имотите, отдавани краткосрочно.

Според Георги Дучев, шеф на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE), цени 2000-2500 евро за една нощувка в София са "екстремни" и са по-скоро изключения. Хотелиерите са предпазливи и не бързат да променят тарифите си, тъй като все още няма категорични решения кой ще е градът домакин и кои ще са датите на събитието догодина, но е нормално цените в хотелите и ресторантите да растат - при засилено търсене, увеличаване на заплатите в сектора, коментира Дучев пред БНР.

Във Виена тази година през май също е имало голямо поскъпване заради "Евровизия" Хотел близо до Концертхаус е вдигнал цената до 2300 евро за стая през последния уикенд на май 2026 г, а само седмица по-рано сумата е сравнително по-ниска - 700 евро. В хотелите около Винер Щатхале цените са се удвоили "в чест" на песенния конкурс.

Увеличението е обхванало всички "етажи" - от петзвездните хотели до хостелите и частните апартаменти.

Червена лампа

Експерти предупреждават да не се прекалява с вдигането на цените, защо може да се получи обратен на желания ефект. Показателен и случай с Тел Авив - домакин на "Евровизия" през 2015 г. Тогава нощувките поскъпнаха с между 4 и 6 пъти над нормалното. Десетки хиляди фенове предпочетоха да останат вкъщи и да гледат песенния конкурс по телевизията, а домакините така и не постигнаха очакваните огромни печалби от бум на туристи.

Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, посъветва бизнеса да не се лакоми. "Нека не си мислят всички хотелиери и ресторантьори, че всичко им е в кърпа вързано. Когато имаме шанс да направим пари, трябва да бъдем много внимателни", коментира експертът пред "България Он Еър",