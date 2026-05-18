Дара получава парцел край морето

Адвокат предупреди за ползване на името BANGARANGA за хазартни цели

Пред Дара тепърва ще има още много награди, труд и... притеснения
Пред Дара тепърва ще има още много награди, труд и... притеснения

Изключителният успех на Дара ѝ носи не само заслужени обич, слава, почетно гражданство. Аврен стана третата община след София и Варна, която обеща да даде почетен статут на певицата, но добави и още нещо. "Малко от вас знаят, че DARA (Дарина Йотова) има корени от село Тръстиково, където живее и нейната баба. На следващото заседание на общинския съвет ще предложа DARA да бъде удостоена със званието „Почетен жител на община Аврен“ - заради грандиозния ѝ успех на "Евровизия" и славата, която донесе на България нашето прекрасно момиче. Ще направя и предложение да ѝ бъде дарен общински парцел в село Близнаци, където, надявам се, ще бъде построен дом, в който ще се родят още много красиви песни, радващи всички нас. Благодаря ти, DARA! Направи ни безкрайно щастливи!", обяви днес в социалните мрежи кметът на Аврен Емануил Манолов. Село Близнаци е до морето, край устието на река Камчия.

Дара наистина е с най-обикновени корени. Израснала е във варненския квартал "Младост", родителите ѝ са работници. Като малка е посещавала безплатни или евтини уроци по танци и театър из читалищата. "Ако не бяха с ниска такса, нямаше да може да си го позволим", каза тя днес пред БНТ.

 

ХАЗАРТ?!

Междувременно в публичното пространство бе отправено предупреждение, че се прави  опит за регистрация на търговска марка BANGARANGA. "И не, не от DARA / Darina Yotova или някоя звукозаписна компания!... Марката е заявена за хазартни продукти и услуги", написа в социалните мрежи адвокатът Диана Попова. Най-вероятно заявителят е български. Малко по-рано Попова предупреди, че името на песента и на самата певица като марка може да бъдат откраднати подобно на футболиста Неймар преди време.

 

 

