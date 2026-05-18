Дара получава парцел край морето

Изключителният успех на Дара ѝ носи не само заслужени обич, слава, почетно гражданство. Аврен стана третата община след София и Варна, която обеща да даде почетен статут на певицата, но добави и още нещо. "Малко от вас знаят, че DARA (Дарина Йотова) има корени от село Тръстиково, където живее и нейната баба. На следващото заседание на общинския съвет ще предложа DARA да бъде удостоена със званието „Почетен жител на община Аврен“ - заради грандиозния ѝ успех на "Евровизия" и славата, която донесе на България нашето прекрасно момиче. Ще направя и предложение да ѝ бъде дарен общински парцел в село Близнаци, където, надявам се, ще бъде построен дом, в който ще се родят още много красиви песни, радващи всички нас. Благодаря ти, DARA! Направи ни безкрайно щастливи!", обяви днес в социалните мрежи кметът на Аврен Емануил Манолов. Село Близнаци е до морето, край устието на река Камчия.

Дара наистина е с най-обикновени корени. Израснала е във варненския квартал "Младост", родителите ѝ са работници. Като малка е посещавала безплатни или евтини уроци по танци и театър из читалищата. "Ако не бяха с ниска такса, нямаше да може да си го позволим", каза тя днес пред БНТ.

ХАЗАРТ?!

Междувременно в публичното пространство бе отправено предупреждение, че се прави опит за регистрация на търговска марка BANGARANGA. "И не, не от DARA / Darina Yotova или някоя звукозаписна компания!... Марката е заявена за хазартни продукти и услуги", написа в социалните мрежи адвокатът Диана Попова. Най-вероятно заявителят е български. Малко по-рано Попова предупреди, че името на песента и на самата певица като марка може да бъдат откраднати подобно на футболиста Неймар преди време.