Дара спечели "Евровизия" за България със съкрушителна преднина

Дара и нейната Bangaranga донесоха първа победа за България в "Евровизия". Историческият триумф дойде при 15-ото ни участие в европейския песенен конкурс, който тази пролет отбелязва своята 70-годишнина. След полуфинала в четвъртък, където жребият й отреди да излезе на сцената първа, на финала Дара пя и танцува под №12. Изпълнението отново бе безупречно.

С 516 точки общо от гласовете на публиката и националните журита нашата участничка изпревари със съкрушителна преднина подгласника си Израел (343 т.). Това е най-голямата преднина между първи и втори в цялата история на конкурса. България имаше и най-висок брой точки в гласуването на професионалните журита - 204 срещу 165 за подгласниците Австралия и Дания, и е единственият участник в "Евровизия" 2026, който бе предпочетен единодушно и от зрители, и от професионалисти. За пръв път от 2017 г. двете групи избират един и същи победител - последно това се случи на португалския участник Салвадор Собрал в Киев.

Журитата от Малта, Дания, Литва и Австралия оцениха с максималните 12 точки българското парче, а българското жури присъди своите 12 точки на Малта. Зрителите у нас са гласували най-много за песента на Гърция.

Трофеят бе връчен на Дара от миналогодишния победител - Джей Джей от Австрия. "Знаех, че ще спечелиш", обърна се той към българската певица.

Часове преди големия финал на "Евровизия" Дара постигна още един успех. Тя спечели една от престижните награди "Марсел Безансон" за артистично присъствие на сцената. Отличието носи името на създателя на конкурса.

Дарина Йотова, по-известна като DARA, е родена на 9 септември 1998 г. във Варна. Завършва Националното училище по изкуствата "Добри Христов" и започва да пее още като дете (вкл. народно пеене), а широката ѝ популярност идва през 2015 г. с участието ѝ в X Factor, където стига до финала и завършва трета в отбора на Криско. След това развива активна музикална кариера, а през 2021 г. става треньор в "Гласът на България". На 31 януари 2026 г. Дара спечели националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026" и получи правото да представлява България на конкурса във Виена.

Песни на 23 езика прозвучаха в 70-ото издание на "Евровизия", а на сцената тази вечер излязоха изпълнители от 25 държави – 20-те финалисти от двата полуфинала, домакините и победители от миналогодишното издание Австрия, плюс четири от "Голямата петорка", които по правило се класират директно за финала. Една от петорката - Испания, заедно с още четири страни - Исландия, Нидерландия, Ирландия и Словения, бойкотираха тазгодишното издание на конкурса заради участието на Израел.

Българското присъствие на "Евровизия" тази година беше двойно, защото сред гост-звездите на финала във Виена беше и Кристиян Костов, който през 2017-а изведе България до второто място.