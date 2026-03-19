Румънската песен за „Евровизия“ скандализира със садо-мазо намеци

Общественият тв оператор в страната обяснява, че „задушаването“ в текста е метафора, а не опасна секс практика

Днес, 15:33
Александра Капитанеску спечели с Choke Me националната селекция на Румъния за участие в тазгодишното издание на "Евровизия".
Румънският обществен телевизионен оператор ТеВеРе защити песента на страната за конкурса „Евровизия 2026“, съобщи БТА въз основа на информация от местни и световни медии. Парчето Choke Me („Задуши ме“) на Александра Капитанеску предизвика скандал през изминалите дни, тъй като, според критици, то възпява опасна сексуална практика на задушаване, свързвана с риск от мозъчни увреждания и дори смърт.

В триминутното изпълнение фразата choke me се повтаря около 30 пъти, а текстът включва и редове като "Искам да ме задушиш" и "Накарай дробовете ми да избухнат". „Заглавието на песента е замислено като метафора“, коментират представители на ТеВеРе пред Dpa днес. Телевизионният оператор изтъква, че е ангажиран с артистичната свобода, ценностите на Европейския съюз за радио и телевизия и духа на конкурса за песен на „Евровизия“, който насърчава разнообразието, приобщаването, диалога между културите и автентичното изразяване чрез музика.

„Артистичната концепция на сценичното изпълнение е специално разработена, за да подчертае метафоричния характер на посланието и да изключи всякакво буквално тълкуване на текста“, отбелязва ТеВеРе. Самата певица Александра Капитанеску, която с това парче спечели в румънската национална селекция за „Евровизия 2026“, заяви още в началото на март, че текстът не бива да се приема буквално. „Изкуството не трябва да бъде обект на цензура“, каза тя. Песента, която бележи завръщането на Румъния в музикалния конкурс след двегодишно отсъствие, според авторите, се фокусира върху емоционалния натиск и вътрешните противоречия.

Песента предизвика критики и във Великобритания, където се въвежда закон за забрана на притежанието и публикуването на „порнография, изобразяваща задушаване“. Румънското предложение за „Евровизия 2026“ Choke Me бе определено като „опасно“ и „безразсъдно“ от активисти срещу сексуалното насилие. Клеър Макглин, професор по право в университета в Дърам и автор на Exposed, изтъкна, че „повтарящото се сексуализирано послание choke me показва тревожно пренебрежение към здравето и благополучието на младите жени“.

Негативната реакция срещу песента се разпространи и онлайн, като много фенове на „Евровизия“ призовават за дисквалификация на песента или за промяна на текста.

Румънското участие в конкурса обаче далеч не е първият случай в „Евровизия“, предизвикал спорове, отбелязва Dpa. Миналата година Би Би Си подаде жалба в Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) срещу композицията Kant на Малта – местната дума за песен или пеене, която звучи близко до вулгарния английски израз cunt за женски гениталии. Това доведе до решение за промени в заглавието и текста. В предишни години EBU е нареждал на участниците да премахнат думи като „лайна“ и „пу..а“ от песните си, припомня „Гардиън“. Според авторитетното британско издание Би Би Си не е подала жалба относно тазгодишното румънско участие, а видеото на песента е достъпно за гледане на уебсайта на EBU.

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me" (România | Eurovision Song Contest 2026)
Alexandra Căpitănescu – „Choke Me"(România | Eurovision Song Contest 2026)
Медицинско проучване, осъществено миналата година, показва, че повече от половината от хората под 35-годишна възраст са практикували „задушаване“ по време на секс, като почти една трета погрешно вярват, че това е безопасно. Многобройни изследвания обаче показват промени в мозъка, свързани с последващи депресия и тревожност, при жени, които са били многократно „душени“ с цел увеличаване на удоволствието при секс. Според медиците дори мимолетен момент на „душене“ потенциално води до здравословни проблеми през целия живот.

