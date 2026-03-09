Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Домакинът на виенската "Евровизия" подаде оставка заради секстормоз

Директорът на австрийската национална тв ORF е обвинен от своя служителка

Днес, 15:56
Роланд Вайсман
Wikipedia
Роланд Вайсман

Генералният директор на австрийския национален тв оператор ORF, който след два месеца ще бъде домакин на международния песенен конкурс "Евровизия", подаде оставка заради обвинения в сексуален тормоз на служителка, предаде Ройтерс. В изявление от страна на телевизията, в което се обявява, че 57-годишният Роланд Вайсман е подал оставка "с незабавен ефект", ORF му благодари за 30-те години в компанията и допълва, че обвинението трябва да бъде разследвано бързо и прозрачно.

"През последните дни служителка на ORF отправи обвинения в сексуален тормоз срещу генералния директор. Роланд Вайсман отхвърли тези обвинения", посочват от телевизионния оператор. Скоро след това адвокатът на Вайсман, Оливър Шербаум, публикува изявление, в което се казва, че надзорният съвет на ORF е информирал Вайсман за обвиненията, свързани с началото на мандата му през 2022 г., и му е дал броени дни да се оттегли от поста.

В изявлението от страна на адвоката се посочва, че на бившия шеф все още не са предоставени пълните подробности за обвиненията, отправени срещу него. "Въпреки това, за да избегне вреда за компанията, той беше готов да направи големи отстъпки и затова подаде оставка като генерален директор с незабавен ефект", се казва още в съобщението.

Ръководителката на националното радио ORF Ингрид Турнхер, опитен репортер и водеща, ще поеме поста генерален директор временно, става ясно още от изявлението на обществения оператор. 

Вайсман ръководеше ORF в продължение на четири години. Телевизионната компания трябваше да реши по-късно тази година дали той ще получи втори петгодишен мандат или ще бъде назначен нов генерален директор, припомня Ройтерс. Виена ще бъде домакин на 70-ото издание на "Евровизия" от 12 до 16 май, в което за пръв път от години ще се включи и България с песента на Дара Bangaranga. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Евровизия, Евровизия 2026, ORF

Още новини по темата

Bangaranga стана хит в чужбина, но не и у нас
03 Март 2026

Дара ще пее Bangaranga на "Евровизия 2026" във Виена
28 Февр. 2026

Турнето за 70-годишнината на „Евровизия“ се отлага
15 Февр. 2026

Дара ще представи България на „Евровизия 2026“
01 Февр. 2026

Билетите за "Евровизия" се разграбиха за 14 минути
14 Яну. 2026

Фики и Михаела Филева са сред кандидатите да представят България на "Евровизия"
30 Дек. 2025

Победителят от „Евровизия 2024“ връща трофея в знак на протест
12 Дек. 2025

И Исландия бойкотира "Евровизия" заради Израел
11 Дек. 2025

4 европейски страни бойкотираха "Евровизия 2026" заради Израел
05 Дек. 2025

„Евровизия“ променя правилата за гласуване заради Израел
21 Ноем. 2025

Българският участник на "Евровизия 2026" ще се избере от Топ 40 най-слушани
20 Ноем. 2025

Канада иска да участва в "Евровизия"
14 Ноем. 2025

България се завръща на „Евровизия 2026“
31 Окт. 2025

Австрия няма да организира "Евровизия", ако Израел бъде изключен
10 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?