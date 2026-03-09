Домакинът на виенската "Евровизия" подаде оставка заради секстормоз

Генералният директор на австрийския национален тв оператор ORF, който след два месеца ще бъде домакин на международния песенен конкурс "Евровизия", подаде оставка заради обвинения в сексуален тормоз на служителка, предаде Ройтерс. В изявление от страна на телевизията, в което се обявява, че 57-годишният Роланд Вайсман е подал оставка "с незабавен ефект", ORF му благодари за 30-те години в компанията и допълва, че обвинението трябва да бъде разследвано бързо и прозрачно.

"През последните дни служителка на ORF отправи обвинения в сексуален тормоз срещу генералния директор. Роланд Вайсман отхвърли тези обвинения", посочват от телевизионния оператор. Скоро след това адвокатът на Вайсман, Оливър Шербаум, публикува изявление, в което се казва, че надзорният съвет на ORF е информирал Вайсман за обвиненията, свързани с началото на мандата му през 2022 г., и му е дал броени дни да се оттегли от поста.

В изявлението от страна на адвоката се посочва, че на бившия шеф все още не са предоставени пълните подробности за обвиненията, отправени срещу него. "Въпреки това, за да избегне вреда за компанията, той беше готов да направи големи отстъпки и затова подаде оставка като генерален директор с незабавен ефект", се казва още в съобщението.

Ръководителката на националното радио ORF Ингрид Турнхер, опитен репортер и водеща, ще поеме поста генерален директор временно, става ясно още от изявлението на обществения оператор.

Вайсман ръководеше ORF в продължение на четири години. Телевизионната компания трябваше да реши по-късно тази година дали той ще получи втори петгодишен мандат или ще бъде назначен нов генерален директор, припомня Ройтерс. Виена ще бъде домакин на 70-ото издание на "Евровизия" от 12 до 16 май, в което за пръв път от години ще се включи и България с песента на Дара Bangaranga.