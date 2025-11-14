Медия без
Канада иска да участва в "Евровизия"

В 70-ото издание на конкурса догодина ще се завърне и България

Днес, 11:52
Селин Дион, една от най-известните победители в историята на "Евровизия", се включи в последното издание, макар и само на запис.
ЕПА/БГНЕС
Селин Дион, една от най-известните победители в историята на "Евровизия", се включи в последното издание, макар и само на запис.

"Евровизия" може да посрещне нова страна за 70-ата си годишнина. Представители на Канада са започнали преговори с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), организатор на надпреварата, предаде ДПА, като цитира представители на организацията. Все още обаче не е ясно дали и в какъв формат страната ще участва в юбилейното издание през 2026 г.

Една от най-известните победителки в историята на "Евровизия" е канадката Селин Дион. Тя печели конкурса през 1988 г., като се състезаваше под флага на Швейцария. За изданието през май т.г. в Базел имаше спекулации, че канадската суперзвезда ще се появи като почетен гост на сцената, но тя се включи само със записано видеообръщение, в което изрази своята благодарност към Швейцария и "любов" към цяла Европа. Последното участие на живо на певицата, която страда от нелечимото неврологично заболяване "синдром на скования човек" бе на откриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., след 4-годишна пауза.

"Винаги се радваме, когато разберем, че телевизионни оператори искат да участват в най-голямото музикално шоу на живо в света"“, каза директорът на песенния конкурс Мартин Грийн в отговор на запитване от ДПА. "Разговорите със CBC/Radio-Canada са в много ранен етап."

Има и индикации от канадското правителство за възможно участие, отбелязва ДПА. В бюджета за 2025-а и 2026 г. се споменава обсъждане на участието в "Евровизия" заедно с обществената телевизия CBC/Radio-Canada. Два източника казват пред Си Би Си, че премиерът Марк Карни е заинтересован от осигуряването на място за страната в конкурса, отбелязва ДПА.

Въпреки името на "Евровизия", която се провежда от 1956 г., страни извън Стария континент са участвали многократно. Най-важният критерий за това в миналото обикновено беше членството на участващия телевизионен оператор в EBU. Това означава, че страни като Армения и Израел, които географски не се намират в Европа, могат да изпращат свои представители. През 1980 г. Мароко като част от EBU имаше еднократно гостуване.

През 2015 г. Австралия се присъедини към участниците в 60-ото издание на форума, като подобно на Канада страната не е пълноправен, а само асоцииран член на EBU. Според германската обществена телевизия NDR в мрежата на EBU в момента членуват 73 телевизионни оператори от 56 държави и 35 асоциирани членове от 21 държави.

Дискусията за Канада се води на фона на дебат за възможно оттегляне на други страни от надпреварата. По-рано т.г. няколко държави заплашиха да бойкотират "Евровизия" заради хуманитарната криза в ивицата Газа, ако Израел участва, припомня ДПА. Германският канцлер Фридрих Мерц зае напълно противоположната позиция и заплаши с бойкот от страна на Германия, ако Израел бъде изключен.

Песенният конкурс през 2026 г. ще се проведе във Виена, като сред участниците за пръв път от четири години ще се завърне и България. Страната ни дебютира на "Евровизия" през 2005 г., а най-призовото ни класиране е второто място на Кристиан Костов през 2017 г. Успех на финала са постигали и Поли Генова и дуетът Елица и Стунджи. 

Евровизия, Евровизия 2026, Селин Дион

